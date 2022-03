La Liga por Equipos FPCV llega a su recta final con una última fase apasionante para finalizar el campeonato: la fase autonómica. Los dos primeros clasificados de cada grupo y los ganadores de los playoffs provinciales intentarán alzarse con el título de campeón de la Comunitat Valenciana en un solo fin de semana.

En la segunda categoría femenina, el cuadro deja una primera ronda de tres cuartos de final compuesto por los partidos entre Ipdael Elche y Interclubs, AN Padel y Padel Center Castellón, y Padel Indoor Castellón y Sport Club Alicante Fun and Family Wonder. Toda esta primera ronda se disputará en las instalaciones del Padel Táctica Paterna.

En la primera categoría femenina, el cuadro deja duelos de muy alto nivel desde las primeras rondas. El Padel Indoor La Cala 1 y el Club de Campo K7 1 disputarán el primer partido de cuartos a las 18:45 del sábado, mientras que el otro partido de la ronda se disputará a las 19:00 entre Padel Club Alicante A y Peri Esport 1 el mismo día.

El único equipo que espera el rival que saldrá del último partido de cuartos es el Club de Padel Burriana 1, que terminó como supercampeón de la supercopa provincial castellonense. Las semifinales y la final se disputarán el domingo 13 en las instalaciones del Club de Campo K7 en Valencia.

La segunda categoría masculina nos deja un cuadro autonómico compuesto por más participantes y, por ende, más eliminatorias. El cuadro nos deja un partido de dieciseisavos de final entre XV Padel 1 y Centro de Excursionista Eldense 2ª Masculino el viernes a las 22:15 en las instalaciones del Club de Campo K7.

El día siguiente se celebrará en las instalaciones del Padel Táctica Paterna toda la ronda de los octavos de final, donde se enfrentarán JCF Sanyo Academy Equelite Padel Academy y Peñacañada 2, Camp Bixquert 1 y Castellón Padel Sport 2, Peri Esport 3 y Oliva 1, Castellón Padel Sport 3 y Fondonet Padel 1, Flow Padel y el ganador del único duelo de dieciseisavos, Mater Estructuras Metálicas y Mas dels Frares 2, Club de Tenis Valencia 2 y Padel Center Pinoso Conecta 3 Instalaciones Ochoa, y Burriana/Millora’t y La Nucia 1.

Los choques de octavos y cuartos de final se disputarán el sábado en las instalaciones del Padel Táctica Paterna, mientras que las semifinales y la final se decidirán en el Club de Campo K7. Los ganadores de las fases autonómicas serán premiados con diferentes materiales deportivos de la marca Head Padel y con cerveza Tyrius, al igual que se clasificarán automáticamente a la Fase Final Nacional en una categoría nacional.