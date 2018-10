Le pide matrimonio a su novia en pleno vuelo

Un vuelo de Ryanair de Madrid a Ibiza de anoche resultó ser toda una sorpresa para una de las pasajeras. Uno de los azafatos avisó previamente al pasaje de que en unos instantes habría un mensaje por megafonía que no era habitual y que permanecieran atentos, relató una pasajera a Diario de Ibiza. Luego comenzó a hablar un hombre.

"Quería pedirte disculpas y saber si quieres casarte conmigo. Si tú vas a Portugal y yo a Argentina, no va a ser lo mismo. Vamos a estar lejos, yo voy a estar triste y la verdad es que me gustaría saber sinceramente si quieres casarte conmigo", dijo el futuro marido.

Los pasajeros se quedaron en silencio, luego comenzaron a reír y a buscar con la mirada a la novia.

"Si quieres, me gustaría que te levantaras y vinieras hasta aquí y me dieras un beso. O escóndete hasta que termine el vuelo y así nadie sabrá quién eres... 1, 2, 3...", continuó el hombre al no recibir respuesta.

De repente, comenzaron a sonar aplausos cuando la mujer se levantó a besar a su pareja.

Entonces, uno de los azafatos recuperó el control de la megafonía y concluyó la noche romántica en pleno vuelo: "Buenas noches señores y señoras, que vivan los novios".