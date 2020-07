Sálvame: La famosa que se dedicaba en la sombra a la prostitución

Sálvame ha generado mucha expectación con uno de sus informaciones. Según Antonio David Flores, uno de sus colaboradores, el programa tiene en exclusiva el nombre de una famosa que ha estado llevando una doble vida durante mucho tiempo y que ha compaginado su vida pública con la prostitución.

Belén Esteban, Gema López, Antonio Moreno, Rafa Mora, Alonso Caparrós y Laura Fé, los colabores en la edición del lunes 13 que fue preesntada por Kiko Hernández, no daban crédito. Incluso se llegó a filtrar un supuesto audio en el que se hablaba del caché de esta famosa.

A lo largo del programa fueron dándose pistas sobre la identidad de esta famosa, que al parecer está casada. "Su perfil es tanto de participar en 'realities' como de protagonizar portadas de revistas", adelantó Kiko Hernández. "Es una mujer valiente, creo que dará la cara y puede que se siente en este plató para dar explicaciones y decir por qué se dedició a hacerlo", manifestó el presentador. "No estamos hablando de una vez esporádica, sino de una profesión", insistió. Para dar más pistas, añadió que se trata de una mujer "guapa no, lo siguiente" y se atrevió a dar pistas sobre su caché. "Voy a decir una cantidad, 4.000 euros, pero también le reclaman 2.000".

Antonio David, el que llevó al programa la exclusiva, enseñó en el tramo final del programa un audio de WhatsApp que había recibido e nel que esta misteriorsa mujer negaba haber trabajado para una agencia. Eso sí, en el programa estaban tan seguros de la información que decidieron, después de dar pistas toda la tarde, no desvelar su identidad por respeto a sus familiares. "No se si mañana abriremos con imágenes suyas", insinuaron.



El enfado de la audiencia con Sálvame

El 'hype' generado durante toda la tarde para después no desvelar el nombre de la famosa indignó a los seguidores del programa. "Engañáis todas las tardes a la audiencia. Estáis agotando la paciencia a muchos y no vamos a creeros más". "Llevan una hora haciendo el bobo con las pistas y ya son muchos programas haciendo lo mismo, ya aburre. Si quieren que lo digan y si no que se callen", escribió otro usuario en Twitter. "Siempre timando a la audiencia".