'La Isla de las Tentaciones': hoguera de confrontación entre Melyssa y Tom

Era uno de los momentos más esperados de 'La isla de las tentaciones 2': la hoguera de confrontación de Melyssa Pinto y Tom Brusse. La extronista había confesado que una parte de ella podía (y quería) perdonar a Tom por su infidelidad si este le demostraba su arrepentimiento "luchando" por ella, pero la 'cita' no empezó muy bien: "¿No me vas a mirar a la cara?", le increpó Melyssa nada más llegar.







A partir de ahí, Melyssa se desahogó y, reproche tras reproche, estalló contra Tom y le devolvió el anillo de compromiso. "Tu compromiso es mentira. Me has vendido a un hombre que era respetuoso. Me dijiste que si estabas enamorado de mí entrabas aquí y nadie entraría en tu corazón (...) Yo era el amor de tu vida. Y esto es una mentira así que te lo quedas. Es una mentira. Regálaselo a Sandra, que debe ser el amor de tu vida. ¿Verdad, Tom?", le dijo.



Y llegó la réplica de Tom: "Voy a acabar la cosa rápido: No estoy feliz contigo. Estaba muy enamorado de ti, muy enamorado. Pero el día que llegaste a la villa fue el día en que hice un 'click'. No quería más eso, contigo no soy yo. No era feliz", decía en referencia al día en que Melyssa asaltó Villa Montaña para pedirle explicaciones por su tonteo con las solteras.



Melyssa descubre que hubo sexo entre Tom y Sandra



El adiós de Melyssa

Tras el enfrentamiento, Melyssa decidió abandonar sola 'La isla de las tentaciones 2' : "Me voy sola. Me quiero ir con mi familia. Quiero resguardarme con las personas que sí me quieren de verdad. Me voy con la cabeza alta y muy orgullosa de mí". Y lanzó un 'recadito' para Tom: "Todo lo que no me has valorado tú, me valoro yo ahora mismo (...) Que te vaya muy bien en la vida, no vuelvas a escribirme. Ni a buscarme en la vida".



Tras su marcha, Tom dijo sentirse "liberado". "Quería hablar más, expresarme mejor, pero con Melyssa es imposible. La única cosa que quería decir es que hemos venido aquí por un problema y no lo hemos solucionado. Me he dado cuenta que no quería seguir con ella pero mi relación no fue mentira", dijo Tom entre las lágrimas.

Enmedio de esta disputa, Melyssa y Tom afrontan juntos las últimas imágenes que verían en la tablet. Eran las de Tom teniendo sexo con Sandra. "Me das asco, eres la peor persona que conozco. Te has acostado con ella. Cerdo. Cerdo de mie***. ¿Cómo has podido? ¿Te has quedado a gusto, Tom?", le reprochaba Melyssa a Tom.Pero, además, Tom confesaba que sí había besado a Liseth mientras estaba conquistándola en el trono de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. La soltera lo había contado en el primer programa y él lo negó.