Esta es la barbaridad que Tom Brusse le dijo a Melyssa en árabe

De donde no hay, no se puede sacar. Estaba quedando buena noche en la gala de La Isla de las Tentaciones 2 cuando llegó el momento de la hoguera de las confrontaciones. Tom Brusse y Melyssa tenían una cita para romper su relación por todo lo alto tras las continuas mentiras del marroquí a la española, a quien además le puso los cuernos con sexo explícito con una tentadora. Tentadora a la que, por cierto, no le costó mucho calentarle.

La mencionada hoguera de confrontación entre tuvo de todo: insultos, reproches, y un joven que no se arrepentía de absolutamente nada de lo que había hecho. La bronca de la joven a su exnovio fue de lo más interesante y justificada ante las mentiras de Tom, que terminó explotando e insultando a la que fuera su (cornuda) pareja. Las palabras fueron en árabe y su traducción sería algo similar a: "Me cago en el coño de tu madre". Vaya boquita, Tom Brusse.