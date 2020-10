¿Qué localidades de la Comunitat tienen medidas específicas?

Ximo Puig ha anunciado en su comparencia el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana y de las tres provincias que la conforman. De este modo, será imposible que lleguen (sea puente o no) desde otras autonomías.



" Las medidas que vamos a tomar tras el análisis de la situación epidemiológica. Adoptamos medidas de control dependiendo de un conjunto de indicadores. En la evaluación hemos constatado la existencia de transmisión comunitaria sostenida en algunos municipios. En algunos de estos ya se habían aplicado medidas excepcionales como en Elche, Orihuela, así como en Guadassuar o Onda. Tras 10 días con dichas medidas no se ha apreciado una mejoría suficiente como para levantarlas. En Orihuela y Elche la situación ha empeorado, mientras que en Onda y Guadassuar se estabiliza pero no desciende el número de caso. Estas poblaciones se sitúan en un nivel alto y por eso incrementaremos 14 días las medidas ya empleadas", ha informado Ana Barceló.

"En los espectáculos, el público ha de estar sentado y no se puede superar el 50 % de aforo. Y en las instalaciones deportivas cerradas no se podrá superar un tercio del aforo, no se permite el uso de vestuarios y duchas", ha anunciado la Consellera de Sanidad



Medidas en localidades específicas en la Comunitat