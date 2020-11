Pitingo a Ignatius, Broncano y Quequé: "Da un poco de grima el de barba"

Pitingo está en el ojo del huracán en las redes sociales después de sus mensajes contra el acuerdo del gobierno de Pedro Sánchez con Bildu para sacar a delante los Prespuestos Generales del Estado: "Que se presenten los yihadistas a las elecciones, seguro que sacan algún escaño".



La Vida Moderna, el programa de radio de David Broncano, Ignatius Farray y Quequé no dudaron en hacer un chiste con Pitingo. Los tres se dispusieron a cantar "Comerle el culo a un nazi" y apostillaron con un 'Nuevo tema de Pitingo'.



Esa expresión que entonaron Broncano, Ignatius y Quequé en antena era la frase que utilizó el también cantante con Blas Cantó, otro cantante, después de recibir mensajes de seguidores de VOX y cerrar con un "comerle el culo a un nazi no es trabajar" tras contestar a Rocío Monasterio.



Pitingo no dudó en disparar al programa y a los tres humoristas de una manera contundente: "Da un poco de grima el de barba€ Me lo cruce un día en la SER y olía un poquito a sobaco, pero solo un poco... Lo que sí le olía a juguete viejo era la boca. Joder!! no se si estará casado pero acompaño en el sentimiento a su pareja!! Los otros no están completos mentalmente".





Nuevo temita de Pitingo pic.twitter.com/0M6PKB6dee — La Vida Moderna (@vidamoderna) November 16, 2020