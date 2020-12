Leticia Sabater practica sexo con Papá Noel en su nuevo videoclip

Leticia Sabater vuelve a declarar la guerra al mundo. La que fuera icono de los niños hace más de tres décadas sigue empeñada en fastidiar las navidades de todos los españoles, como si no tuviéramos ya bastante con este extraño 2020. Sabater vuelve a la carga con este esperpéntico villancico para la Navidad de 2020. Se trata de 'Papa Noel, you're the only one', su nuevo tema con el que, tras 'El Polvorrón' en 2018 y aquel 'Trinchame el pavo' de 2019, la cantante insiste en dar su particular toque a las fiestas de la Navidad 2020.

Ahora en su particular inglés, Sabater luce en este videoclip, grabado y filmado en Madrid en noviembre, con un mínusculo traje navideño y un bikini rojo mientras bebe, canta, baila y se acuesta con los tres Reyes Magos y Papá Noel, con quien tiene incluso alguna que otra escena bastante explícita.

"Os deseo una feliz Navidad en este año tan especialmente difícil y brindo con vosotros por volver a la normalidad lo antes posible. Con todo corazón, Leti", es la dedicatoria con la que termina el descabellado videoclip de Leticia Sabater que pujará con todos sus anteriores por el podio de lo absurdo de la música... que ya es decir..