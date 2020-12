Vídeo: Sale a la luz lo último que ve un paciente de coronavirus antes de morir

Pese a que el coronavirus avanza y sigue haciendo daño sin tregua, son muchos los que todavía no se toman con seriedad las medidas para frenar su propagación. Es vital mantener la distancia de seguridad y utilizar siempre que sea posible la mascarilla para evitar el contagio. Un médico estadounidense ha compartido un vídeo en redes sociales mostrando la cruda realidad del virus. ¿Cómo viven los moribundos por esta enfermedad sus últimos instantes de vida?



El doctor Kenneth Remy, que ejerce en Missouri, ha simulado lo último que ve un enfermo grave de coronavirus antes de morir. Para lograr esta sensación, el médico ha colocado el móvil de forma que quien ve la grabación se siente como un paciente encamado.





Please listen as this is dire. I don't want to be the last person that looks in your frightened eyes. #MaskUp ?@DrKenRemy1? ?@WUSTLmed? pic.twitter.com/qwb4eERlfE