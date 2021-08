Pasapalabra es uno de esos programas que tienen una audiencia más fiel. No es nada comparable al de otros formatos de telebasura como Gran Hermano, La Isla de las Tentaciones, Sálvame o Supervivientes. Aquí no hay una manipulación descarada del televidente ni un fenómeno fan tóxico. En cualquier caso, no es de extrañar que la sombra de la sospecha se cierne sobre Pasapalabra de vez en cuando al entender la audiencia que el nivel de unos u otros roscos resulta tendencioso para conducir a uno u otro participante hacia la victoria.

Pablo Díaz ha conseguido convertirse en uno de los concursantes más populares de Pasapalabra. Y eso que hace semanas, muchos se sintieron heridos en su orgullo y hasta engañados cunado se dieron cuenta de que el joven no conseguía llevarse el bote del programa a pesar de que lo habían anunciado casi como seguro. Ahora, la cadena está haciendo lo mismo y como tanto va el cántaro a la fuente... el joven podría llevarse 1,3 millones de euros.

Lo cierto es que sus roscos en algunas ocasiones llegan a ser de 'infarto'. Varias veces ha estado a punto Orestes de llevarse el premio gordo del programa. En muchas ocasiones lo perdía por un solo fallo. De hecho los roscos más comentados fueron los que durante meses le enfrentaron a Jero, su gran rival. Un trabajador de la Universidad de Salamanca al que muchos cogieron también cariño. De hecho esos roscos de enfrentamiento siempre fueron los más vistos. [El lado oculto de Pablo Díaz]

Ahora ha surgido cierta movilización en redes sociales respecto al programa. Parte de la audiencia ha dado un ultimátum a Pasapalabra: O gana Pablo Díaz o muchos aseguran que dejaran de ver el programa.

