¡Que viva el Rayo Majadahonda!

Sé que alguno no me va a creer y que la mayoría pensará que lo que va a leer ahora es broma o ironía pero no, lo escribo absolutamente en serio. Cuando tienes casi 45 años crees que lo sabes todo sobre ti, pero no es así. Ni mucho menos es así. No hay refrán tan cierto como ese de que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Pensaba que me conocía lo suficiente a mí mismo y la salida de Cristiano Ronaldo a la Juventus me ha servido para ponerme ante el espejo, mirar fijamente y decir sin miedo «joder Carlos, eres más antimadridista de lo que pensabas...». Juro que es cierto. El otro día iba conduciendo de camino a casa después de 'arrejuntar letras' y me descubrí a mí mismo pensando «la verdad es que es un jugador impresionante. Madre mía, el tipo hace goles como churros. ¡Y es ganador!».

Y claro, ¿por qué narices hasta ahora nunca había tenido ni un instante de mi vida para pensar eso aunque fuera solo por error o despiste? La respuesta es obvia y no está en el viento que diría Dylan -por cierto, una de las primeras canciones que aprendí a tocar con la guitarra-, la respuesta está en mi mente. ¡Es el antimadridismo! Ya lo dijo Kant, las cosas no son como las vemos o las interpretamos, nosotros las vemos y las interpretamos dependiendo de lo que tenemos en nuestra mente. Él lo llamó categorías y cada uno lo llame prejuicios, antimadridismo o como quiera. Sea como sea, tiene razón Kant. PD: Seré sincero, cuando llegué a la conclusión de que el antimadridismo me impedía reconocer las virtudes de Cristiano Ronaldo, me sentí bien. Digo más, entré en casa satisfecho, ¡me faltava porta! PD: Todo lo anterior era para decir una cosa, puedo llegar a entender que el Valencia CF se siente a negociar con quien sea que quiera fichar a Rodrigo y haga una oferta razonable teniendo en cuenta el precio de la carne de delantero y que la cláusula es de 120 millones de euros. Es más, hasta creo que los actuales dirigentes del Valencia CF están obligados a valorar una buena oferta por el jugador teniendo en cuenta la deuda que tiene el club y que las deudas hay que pagarlas, pero si quien quiere fichar a Rodrigo es el Real Meseta, que pague la cláusula. En estas cosas no entiendo a razones. Soy así y me gusta. Por otra parte, no nos engañemos, si el Real Meseta quiere fichar a Rodrigo, más allá de la oferta que haga y la postura que quiera tener el Valencia, importa qué quiere el jugador. Si él quiere marcharse€ pues eso, que el Valencia CF no está ahora mismo en condiciones de pelear como ha peleado el Atlético de Madrid con el FC Valors por Griezmann. Ya lo dijo Kant...



Pon una demanda

Vamos con una de Miguel Zorío. El hombre se empeña en escribir comunicados pidiendo saber las cuentas de Meriton y del Valencia cada vez que hay un movimiento económico en el club. No seré yo quien vaya contra la transparencia pero sí voy contra lo que no tiene sentido por no escribir una cosa más gorda o faltona, pero estamos en verano y no es plan. Sea como sea, es hasta cómico que quien dijo al pueblo –y a los accionistas que es mucho peor- que tenía las parcelas del viejo Mestalla vendidas y que con ello liquidaba la deuda y salvaba al Valencia de la quiebra, pida ahora transparencia. Lo digo porque las parcelas no se vendieron, el club no se salvó y terminó vendido en subasta pública. Ya saben, lo del el proceso de venta y de, afortunadamente, catarsis. Miren, el señor Zorío tiene derecho a sospechar delo que le dé la gana y usted a fiarse o no, y en esta era de la información total y la aldea global, pues el hombre tiene sus canales para llegar a la gente –otra cosa es que haya quien se lo publique que allá los decanos con los favores pasados o futuros-, pero Miguel, si tanto sospechas, vas a los juzgados y pones una demanda. Si te la aceptan y prospera la cosa y el juez te da la razón, lo celebraremos todos. De momento las ha palmado todas, y supongo que será por eso que hace comunicados y no demandas€



Pasó en Majadahonda

Para terminar estas cuatro letras arrejuntadas de un sábado sabadete de julio, les voy a contar la interesante historia del Rayo Majadahonda, que es un equipo madrileño que ha subido a segunda división pero resulta que tiene un campo de fútbol que no reúne las condiciones necesarias para poder jugar en la Liga de Fútbol Profesional. Al parecer el plazo para presentar un estadio en el que jugar como local estaba a punto de cumplirse y el Rayo Majadahonda no encontraba la solución. Sobre la bocina dio con ella, cosa de la que supongo que todos nos alegramos porque el Majadahonda se ha ganado en el campo de fútbol ser equipo de segunda, más allá de que, efectivamente, hay que exigir unas mínimas condiciones para los estadios de segunda y primera división. Pues bien, dicho esto, les dejo con las palabras de Casto Gallardo, secretario general del Rayo Majadahonda: «El Atleti es el único que nos ha ayudado, Gil Marín y su club han tenido un comportamiento ejemplar. No sé ni cómo poder agradecérselo. A Gil Marín y a mí nos une una relación de amistad que viene de la infancia y en todo momento, al conocer nuestro problema con las reformas que nos exigían en el Cerro del Espino para poder jugar en Segunda B, ha trabajado codo con codo con nosotros. Todavía estoy esperando una respuesta de José Ángel Sánchez». PD: José Ángel Sánchez es la mano derecha de Florentino Pérez en el Real Meseta. Los valores.