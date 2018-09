¿Y para cuándo lo de Soler por Parejo?

De buena mañana hablé con alguien que entiende de fútbol en el Valencia y le pregunté si estaba nervioso. Me dijo que estaba nervioso por el partido del domingo y tuve que darle la razón. La tenía ayer miércoles cuando faltaba mucho para que comenzara el partido ante la Juventus y la tiene ahora después de la derrota. El Valencia puede pelear con la Juventus si es bronco y copero como la temporada pasada, pero si es este Valencia de ahora, que no tiene energía ni tensión, lo normal es que pase lo que pasó, que ni le alcance para poner en aprietos a los italianos aunque estén con diez y sin Cristiano. La Juve se defendió plácidamente y dejó al Valencia tener la pelota hasta donde le dio la gana. Parecía un entrenamiento. De este equipo hay cosas que empiezan a preocuparme y no poco. El tono derrotado de Rodrigo cuando terminó el encuentro es una de ellas. O ese Parejo tirando el penalti con cara de no lo marco ni de coña. Y todavía me preocuparé más si Marcelino insiste en que sea intocable. Estando Soler en la plantilla y viendo el nivel de Dani desde que empezó la temporada, no tiene sentido que el técnico insista. Y si tenemos en cuenta que ahora viene un partido en El Madrigal y otro entre semana ante el Celta, pues más, porque es evidente que la cosa no funciona y es momento de hacer cambios para que el equipo reaccione y gane algún partido. Por otra parte, resulta que llega la Juventus a Mestalla, la cosa se pone complicada y quien se echa el equipo a la espalda es Carlos Soler. En la banda y en el centro. No sé qué más tiene que pasar. Me gustó que Marcelino apostara por Murillo en el once titular y más allá de que al colombiano se le puede achacar algún error típico en él, de esos que pierde el balón o lo regala porque parece que se relaje, la conclusión a la que llego es clara. Si hasta ahora ha estado inédito será por algo, pero también es deber de Marcelino sacarle jugo. Por otra parte, sé que me dirán llorón pero a estas alturas de la vida no voy a cambiar: el árbitro se asustó después de expulsar a Cristiano. ¿Estoy diciendo que es el culpable de la derrota? En absoluto. Digo que le pesaba la conciencia. El penalti que le pita a Murillo es de risa, y de risa es que no pitara uno de Bonucci sobre Paulista. Luego te regala otro a última hora...Tipo listo. PD: El tono de Rodrigo es preocupante, pero dice verdades como puños: «Tenemos que dar un paso al frente como equipo. Tenemos que encajar el juego colectivo, el defensivo y el ofensivo, nos salen muy fácil de la presión». Eso en mi pueblo es que no muerden.

Más opiniones de Carlos Bosch.