Ya no vale mejorar, solo vale ganar

Pues miren, si en seis partidos de Liga hay un equipo que no ha ganado un solo partido de todos los que componen la competición, estamos hablando, obviamente, de un equipo que no está bien. Pero como yo lo veo, si no ha ganado un solo partido es, o porque está realmente mal, es decir, es un auténtico desastre, o es un dato circunstancial. Como lo leen, que el Valencia no haya ganado un solo partido y sea el único que no lo ha hecho es circunstancial, porque alguno de los que ha jugado lo podía haber ganado perfectamente. El del Celta, el del Villarreal o el del Levante. Con esto no afirmo que el Valencia está donde está en la tabla por mala suerte, eso sería tratarles a ustedes de bobos y no soy tan atrevido, digo que ese dato de que no ha ganado y es el único, hay que relativizarlo. Dicho esto, me temo que el Valencia está obligado a jugar en Anoeta como si no tuviera partido el martes. La Champions mola, pero ahora lo verdaderamente importante es la Liga. Ya no vale mejorar como equipo, vale ganar.

Lo del sistema de juego. Es lo que tienen los malos resultados, que lo mediatizan todo, es el fútbol y que no cambie porque una de sus salsas es el debate constante que genera. Creo sinceramente que el problema del Valencia CF no es el sistema de juego, el 4-4-2, porque la temporada pasada y sobre todo, la historia reciente del fútbol, ha demostrado que es un sistema tan válido como otro. Sirve como cualquier otro para ganar partidos. De hecho, todos los sistemas de juego son válidos si se aplican bien, pero el problema del Valencia no es el sistema en sí mismo, es que, por lo que sea, no se aplica bien. Lo diré de otra manera, cuando un equipo de Guardiola toca y toca la pelota sin poner en aprietos al rival, su juego se vuelve soso y previsible, incapaz de hacer daños superando líneas, y no es porque el sistema de juego sea malo, es porque el equipo está jugando mal. Si tu idea de juego es esperar en defensa y salir a la contra, y defiendes mal y te marcan goles, el problema es que defiendes mal. Repito, ojalá los problemas del Valencia CF se solucionaran cambiando el 4-4-2 por un 4-3-3 con más presencia en centro del campo como algunos reclaman. ¿De verdad creen que es tan fácil? ¿Le habría ganado el Valencia CF al Celta o al Villarreal con otro sistema? Me temo que la causa efecto no es tan evidente, el fútbol no es tan matemático. En cuanto a que el técnico tenga que tener un plan b, un sistema alternativo para cambiar los partidos porque los rivales te han cogido la manera de jugar, soy de los que piensa que hoy en día, con la tecnología que hay, en diez partidos los entrenadores ya saben todo de todos los equipos. ¿En la segunda vuelta de la temporada pasada los rivales no sabían cómo jugaba el Valencia? ¿En la jornada quince de la temporada pasada los rivales no sabían cómo jugaba el Valencia?

