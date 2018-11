¿Y Parejo ´pa cuándo´?

En los últimos días se han dicho y escrito cosas sobre Dani Parejo que me hacen gracia. El Valencia CF y Marcelino están en su derecho de querer renovar al futbolista pero eso es una cosa y otra la hagiografía, más que nada porque a Dani no le hace falta y al contrario, hasta creo que le viene mal. Parejo es un buen futbolista y si está bien es insustituible pero le hacen daño el empeño de Marcelino en ponerlo aunque no esté en forma y le hacen daño los que lo comparan con lo que no es. Pero de todo, lo más gracioso es una reflexión que desde la hagiografía parejista se está diciendo. Viene a ser algo así como que el Valencia CF espera el momento idóneo para anunciar la renovación de Parejo? Son tan simples que no se dan cuenta del tamaño de la gilipollez que cacarean. Si Parejo es tan bueno, ¿por qué narices hay que esperar al momento idóneo? Quiero decir, si la noticia de la renovación de Parejo es tan trascendental para el futuro del Valencia, ¿no será mejor decirla ahora que el equipo no gana para que no se hable de que el equipo no gana y se hable de la excelente operación que supone retener al capitán? Si hay que buscarle un contexto mediático a la noticia de la renovación de Parejo, ¿no será porque a lo mejor la renovación no está tan justificada? Si Parejo es tan trascendente en este proyecto, ¿su renovación no debería estar por encima del mal momento de forma que atraviesa el equipo? ¿Si fuera la renovación de Carlos Soler, Guedes o Neto habría que buscar el contexto mediático idóneo?Quede claro que a mí me parece bien la renovación de Parejo pero hay cosas que no tienen sentido. PD: La hagiografía es la historia de la vida de los santos. Sus milagros y esas cosas.



Las mentiras

He visto en redes sociales a un tipo del FC Valors convencido de que el Valencia CF no paga a Hacienda. Diferentes valencianistas le dicen que no es cierto, que el Valencia no le debe ni un chelín a Hacienda y el tipo no lo cree. Esto pasa por el en nacionalmadridismo, en todas esas televisiones de la capital que cuando se habla de la deuda del fútbol español con Hacienda ponen imágenes de las obras del estadio del Valencia paradas y que no ponen imágenes del Atlético de Madrid, a pesar de que es el que debía tanto, que tuvo que pactar un calendario con Hacienda para ir pagando de manera obligada. ¿Se han hecho eco de la explicación de Mateu a lo de las entradas del Hércules?