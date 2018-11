El día que Marcelino la ´cagó´

Pues ya va ordenando Marcelino el vestuario y para ello ha tenido que ofrecer la cabeza de Batshuayi en bandeja a los pesos pesados y supongo que se entiende que lo escribo de manera figurada. A partir de ahora habrá que estar atento para ver si vuelve a poner a Rodrigo en la banda izquierda para que Batshuayi juegue de delantero. Alguno dirá que lo que tiene que hacer Rodrigo es marcar las ocasiones que tiene y dedicarse a entrenar, y no le falta razón, pero en el fútbol como en la vida, hay códigos que se han de respetar y Marcelino no supo leerlos. Rodrigo no está bien pero es una de las estrellas del equipo, internacional con España y un tipo con peso en el vestuario. Ponerlo en la banda para que juegue pasado de peso el delantero que tú has traído es un riesgo innecesario, y poner a Rodrigo en la banda para que el delantero que tú has traído juegue en punta y se dedique a hacer filigranas y a jugar de cara a la galería sin pensar en el equipo, puede romper el vestuario, y a punto ha estado. Mira que yo he sido crítico con Rodrigo, pero en esto creo que tiene más razón que un santo. Cómo sería la cosa que Marcelino llegó a admitir en una entrevista al periódico Levante-EMV que ha tomado decisiones que han perjudicado a Rodrigo... ¡Si hasta dijo que Rodrigo se pasó el verano pensando en el Real Madrid! Ahora ya todos tenemos muy claro que los delanteros son Santi Mina y Rodrigo y que Gameiro ha de trabajar para ganarse el puesto. A partir de aquí, ojalá Batshuayi logre darle la vuelta a la tortilla pero en mi humilde opinión lo tiene muy difícil porque Marcelino se la juega con esta decisión. Voy a poner un ejemplo que no conviene tomarlo de manera literal, pero sirve para que nos hagamos una idea de la cosa; Valverde se ganó al vestuario cuando le dijo a Braulio y a Llorente «no quiero fichajes pero sacad del equipo a Gago». Marcelino apostó demasiado por el belga y lo que es peor, apostó mal porque él mismo, ante los ojos de sus futbolistas, se quitó todo el crédito. Piensen en esto: Marcelino es un tipo obsesivo con la dieta y el peso hasta el punto que nos hemos cansado de ver a los futbolistas salir de los entrenamientos con los 'tuppers' que el cuerpo técnico les prepara para comer y cenar. Como si fueran niños y delante de toda la prensa... Pues bien, llegó el primer partido de Liga y Batshuayi recién llegado y pasadísimo de peso jugó media hora. El resto le cogió la matrícula al entrenador. ¿Yo voy con el 'tupper' y tu fichaje juega con el culo gordo? Ahí comenzó a 'morir' Marcelino. La cagaste... Burt Lancaster.



