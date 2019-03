¿Y si resulta que no hay problema?

El fútbol es tan caprichoso que terminó marcando Ferran el gol de la victoria. El Valencia CF ganó, que es lo que tiene que hacer y eso está por encima de todo porque en el fútbol mandan los resultados y nada más, pero paralelos a ellos se pueden hacer reflexiones. Como que quema a la vista que te estés jugando estar la temporada que viene en la Liga de Campeones y durante un tramo del partido juegues sin delanteros y con dos centrocampistas en punta. Que luego cambiara a Cheryshev por Diakhaby y no por Santi Mina es lógico y circunstancial, y debido a la expulsión de Roncaglia, pero la esencia de lo que trato de decir es que necesitas ganar un partido y juegas sin delanteros, y eso no es lógico. Con esto no quiero decir que el gol de Ferran fuese de suerte o carambola, porque de hecho, él y Cheryshev tienen buen perfil para jugar a la contra que es lo que ideó Marcelino cuando Parejo adelantó al Valencia en el segundo tiempo, lo que digo es que a lo mejor ya se puede decir que el Valencia CF tiene peor delantera ahora que hace un año. Si el Valencia CF tuviese otro como Rodrigo, ¿jugaría Marcelino sin delanteros? Por otra parte, el partido de Girona deja de manifiesto que el problema del Valencia CF no es de actitud, lógicamente ya en el mes de marzo y estando vivo en tres competiciones, has jugado los suficientes partidos como para que el equipo en más de uno no haya sido todo lo intenso que a uno le gustaría, pero el problema no es de actitud. Más de veinte remates a puerta ante el Espanyol, las remontadas coperas ante el Getafe y el Betis, los goles en los últimos instantes de partido ante Sevilla y Huesca... ¿Y entonces dónde está el problema? Pues a lo mejor resulta que el problema es que no hay problema y lo que pasa es que algunos, entre los que me incluyo, se empeñan en verlo o buscarlo sin descanso. El Valencia CF está más vivo que nunca en su objetivo de ser cuarto en la Liga, vivo en Europa League y en la final de Copa del Rey. Y además con futbolistas como Kondogbia -excelente el pase a Ferran en el tercer gol- y Guedes amenazando con volver a ser lo que fueron la temporada pasada justo cuando llega el momento clave de la temporada. Yo también me puse negro al ver que Marcelino echó el equipo atrás las dos veces que se puso por delante, pero ¿acaso no era eso lo que reclamábamos cuando teníamos a Neville y a Ayestaran? ¿Reclamábamos o no reclamábamos un entrenador barraquero? Pues ya lo tenemos. Mientras gane, no hay problema.



