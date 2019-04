¿El favorito? El Getafe, sin duda alguna

De repente me dije venga va, voy a desperdiciar el tiempo, y me puse a leer a Tomás Roncero, que trabaja en el Diario AS y es aspirante a ideólogo del nacionalmadridismo pero ha quedado para hacer discursos repetitivos y aburridos cuando le manda Pedrerol para ver si sube la audiencia entre los antimadridistas los días que el Real Meseta no gana. Cree Josep que quieren verlo llorar y enfadarse y esas cosas, y Tomás se entrega. El caso es que Roncero, -más conocido como 'La Madre superiora' porque se limita a dar sermones y poco más, Cristóbal Soria dixit-, dice que el Valencia CF de Marcelino juega con intensidad, entusiasmo y velocidad, y que son tres cualidades necesarias para triunfar. Y añade: «Por una vez en mi vida, el Valencia CF me da envidia. Sana, se lo prometo». Al principio me he reído bastante porque la tiene que llevar muy adentro, la derrota quiero decir, para terminar escribiendo eso, pero luego he llegado a una conclusión más profunda. Son tan pobres que lo único que tienen es dinero... y títulos. El hombre, posiblemente sin ser consciente, nos desvela su manera de pensar, es decir, son del Real Meseta porque gana, y si no gana, se avergüenza. Son del Real Meseta porque gana más títulos que nadie y creen que los demás les tienen envidia porque ganan menos. Pues mira no, no cambio un momento mágico en Mestalla por todas las Ligas y Champions que haya podido ganar el Real Meseta... legalmente, que no son tantas. Las otras, las 'guindadas', allí están bien, en las vitrinas de la Cueva de Alí Babá. Y ya sé que lo que dice Roncero que envidia del Valencia CF es que juega con intensidad y entusiasmo, pero cuando añade «se lo prometo» lo deja todo más claro. Pero hasta aquí ha llegado mi tiempo dedicado a esta gente porque Jorge Iranzo estará enfadado viendo cómo malgasto energías en escribir del Madrid cuando el Valencia CF vive el mejor momento de los últimos años, así que he decidido saborearlo y los dejamos a ellos con sus envidias falsas y sus guerras de fichajes, con sus editoriales absurdos al dictado del Señor Castor. Seamos más cholistas que el Cholo, que dicen en Madrid que inventó lo del partido a partido como si nadie antes lo hubiera dicho antes, y centremos todas las energías en el partido de Vallecas con el ánimo de ganar el partido para seguir escalando posiciones en busca del cuarto puesto. ¿El favorito? Sin duda alguna es el Getafe que tiene un punto más. El Valencia CF solo intenta remontar desde atrás a base de trabajo y sacrificio. Es la receta.



