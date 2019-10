Anil, esta vergüenza no era necesaria

Por más que lo pienso, soy incapaz de comprender por qué el Valencia CF o en este caso su presidente Anil Murthy, no hace suyo el proyecto que en su momento plantearon al club Cañizares y Telefónica para hacer una acción en favor de la lucha contra el cáncer infantil. ¡Es la mejor publicidad del mundo! Y da lo mismo quién está detrás y sobre todo, qué opina quién está detrás sobre Lim, el Valencia CF o sobre el crecimiento de las mariposas elefante en sur de Senegal. El presidente del Valencia CF y Peter Lim tienen que entender que aunque dueños y máximos accionistas, el club representa a muchos aficionados y que eso está por encima de opiniones, egos y del derecho mercantil. Y que por decisiones como no hacer suyo el proyecto que les presentó Cañizares, viven ahora su peor momento en cuanto a credibilidad y cariño por parte de los aficionados, que son lo verdaderamente importante en esto del fútbol. No se puede gobernar el Valencia de espaldas a su afición. El error es tremendo y sus consecuencias en Mestalla tras un mal resultado pueden ser apoteósicas. Eso sí, todos sabemos que detrás de lo que se dice sobre el error del Valencia CF, hay guerras e intereses personales, pero no mola decirlo. Otro error de Anil, desde el punto de vista de la estrategia, es no aliarse con Cañizares para intentar 'reconvertir' a una voz que él considera discordante. Tengo claro que no se puede 'comprar' la opinión de Cañizares, que lo conozco lo suficiente, pero si yo fuese el presidente del Valencia CF, habría explorado ese camino porque como mínimo te lleva a que Cañizares siga opinando lo mismo y sobre todo, ayudas a niños con cáncer y pones al Valencia CF como un club ejemplar. Y supongo que a la puerta del Valencia CF llamarán muchas organizaciones solidarias pidiendo apoyo y que no se puede atender a todo el mundo, pero Cañizares es Cañizares, y ahí está el partido del Centenario para quien no lo tenga claro. Fue el amo de Mestalla. Si me apuras, la opinión de Cañizares -buena o mala- es infinitamente menos importante que los beneficios que su proyecto le podía reportar al Valencia CF a efectos de imagen. ¡No hay color! PD I: Cañizares no dice en Cope que Anil Murthy cancele el proyecto solidario porque él es crítico con Peter Lim, pero no hace falta que lo diga. Sí dice Cañizares que lo que más le apena es la vergüenza por la que están pasando los aficionados al Valencia, y tiene toda la razón del mundo. PD II: Ya vale de hacer el bobo con la cuenta de twitter del Valencia CF en inglés. Da vergüenza ajena.