Anil Murthy no representa al valencianismo

Me parece lamentable, muy pero que muy lamentable, que el presidente del Valencia CF reciba amenazas de muerte por el telefono móvil o por donde sea. No hay debate. Ni con Anil Murthy ni con nadie. Me parece perfecto que el presidente lo denuncie a la policía, y a partir de ahí, que la justicia actúe. Repito, no hay debate. Sí hay otras cosas que ha hecho el presidente del Valencia CF, Anil Murthy, sobre las que hay que debatir y mucho porque tienen mucha profundidad. Seré directo y concreto: Anil Murthy le ha perdido el respeto a Mestalla y cuando quiera darse cuenta del error que ha cometido, lo devorará. Mestalla devorará a Anil Murthy -en un sentido figurado, obviamente-. Será mañana o pasado mañana, pero será. No puede mandar callar a los valencianistas. Es una temeridad, y detrás de ese gesto se esconde una manera irrespetuosa de entender a los aficionados. He escrito que le ha perdido el respeto a Mestalla porque es lo que pienso pero se puede decir también que lo que está haciendo es faltarle el respeto a los valencianistas, -que también lo pienso-. Sin duda lo está haciendo. Anil está convencido de que su posición de presidente está por encima de la afición del Valencia CF, que la abrumadora mayoría accionarial de Peter Lim hacen de él un presidente intocable, y se equivoca profundamente, claro síntoma de que en el tiempo que lleva en València y en el Valencia CF no ha entendido lo más esencial de este club: la afición es sagrada. Repito, si no es hoy, será mañana. De momento ya ha logrado una cosa, ser un presidente que solo representa a Peter Lim. Anil ya no representa al valencianismo. Se puede estar a favor o en contra de Peter Lim y su gestión, pero eso es una cosa y otra cosa representar al valencianismo, eso se consigue con clase y sensibilidad. Lo otro es cuestión de dinero. Para representar a los aficionados del Valencia CF es imprescindible respetarlos. Anil, un presidente del Valencia CF tiene que estar en palco calladito, repito, calladito. Y si la afición dice «¡A,B y C!», el presidente del Valencia CF se calla. Y si luego dice «¡W, X, Y, Z!», pues calladito otra vez. Repito un concepto: Peter Lim puede mantener a Anil Murthy en la presidencia todo el tiempo que le dé la gana porque le asiste el derecho mercantil, pero Anil Murthy ya no representa a los valencianistas. Por último, me pregunto qué pensará Parejo que se pasó todo el partido pidiendo a los aficionados del Valencia CF que animen al equipo. ¿Contribuye el presidente a que la gente anime a los jugadores? Pues no.