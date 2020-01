Barça, menos valors y mes diners

Reflexionaba el tete el otro día sobre el papel de Bartomeu,presidente del FC Barcelona, en el asunto del interés del club catalán en fichar a Rodrigo. Y decía que creo a Setién, que es normal que pida un delantero y que él, como entrenador, está en su papel, pero que eso es una cosa y otra faltarle el respeto al Valencia CF. Y que en definitiva Bartomeu está demostrando ser una mala copia de Florentino Pérez, o lo que es peor, un aspirante a Florentino Pérez. Y se ha confirmado todo. Es una vergüenza que el FC Barcelona, un club que se ha llenado la boca hablando de 'valors', llame a Rodrigo y al Valencia CF a mitad de enero para decir que quiere ficharlo y que cuando llega la hora de la verdad, no lo quiera pagar. Y con un partido en Mestalla de por medio.

Cree el Barça que puede hacer lo que le dé la gana y se ha equivocado. Si quiere a Rodrigo, que lo pague. Y si no lo puede pagar ahora, que se comprometa a pagarlo en unos meses, pero pretender llevárselo cedido y decir que si luego no me lo quedo te lo devuelvo y te pago una penalización para que te quedes contentos, retrata la manera de ser de sus dirigentes. Llámalo supremacismo. Sé que es duro, pero es lo que pienso, detrás de esa oferta se esconde una manera de ver las cosas que me recuerda mucho al derecho de pernada medieval. Como dice el amigo Sam Lost en Twitter, "tienen el mayor presupuesto de clubes de fútbol en el mundo. Gracias al modelo Javier Tebas junto con el Madrid, reciben 10 veces más dinero que el 90% de la Liga. Tienen a Messi. Pero vienen y quieren a Rodrigo cedido". Luego añade "¡Sinvergüenzas!" pero no me ha parecido decente reproducirlo y no será porque no crea que lo merecen. Bartomeu es capaz de pagar más de cien millones por Griezmann, Dembelé o Coutinho, pero quiere fichar cedido a Rodrigo. Mira que me fastidia decirlo, pero el Real Madrid ha ido a por Ceballos, Odriozola o Asensio, ha pedido precio y en algunos casos, hasta ha pagado más de lo que marcaba la cláusula de rescisión para evitar conflictos, para no tener que ejecutarla en plan 'Rivaldazo'. Lo dicho, Bartomeu es un aspirante a Florentino.

