Los jugadores del Valencia CF no son Meriton

Cuesta más de lo que pueda parecer ser periodista deportivo de los que sigue diariamente la actualidad del Valencia CF y salir del bucle diario de Meriton para hablar de fútbol. O porque los periodistas podemos llegar a ser tremendamente empecinados o porque tal vez sea más importante el devenir del club en los últimos meses que el partido de cada fin de semana. Esa es una disyuntiva de difícil respuesta y seguramente la solución tenga que ver con la manera que tenga cada uno de enfocar las cosas, pero vuelvo al inicio, ser periodista deportivo en València hace que sea más complicado de lo que parece dar un paso atrás y ver algunas cosas con perspectiva. Cierto que hay una perspectiva temporal que no admite réplica y es la degeneración del club y el empequeñecimiento del equipo desde la salida de Mateu Alemany, Marcelino y Pablo Longoria, pero nadie podrá decir que no se ha analizado lo suficiente o que no se ha puesto el acento sobre ello. Pero paralelamente, hay perspectivas menores que a veces cuesta entender. Mea culpa. Ha tenido que ser alguien de El Puig -este pueblo me persigue constantemente y no lo digo para mal- a través de las redes sociales quien me ha abierto la mente. "Esto demuestra que algunos hacen más por quedarse que otros, y no por defender a Meriton. Crecer y volar. Amunt!", son palabras sobre la renovación de Yunus alguien que además de vivir en L'Horta Nord se hace pasar por El hombre Lija en las redes sociales. Ni una coma le pongo.

El caso es que montamos un pollo cuando Ferran no quiere renovar y lo montaremos en unos meses cuando Kang In se vaya porque tampoco quiere -tomen nota de esto- pero pasamos como por encima cuando un chaval inglés renueva con el Valencia CF y ve con ello colmadas sus aspiraciones. Que hasta que se demuestre lo contrario el objetivo del Valencia CF es no pasar apuros es algo que poco a poco vamos a ir asumiendo unos y otros, pero resulta que hay jugadores que sí quieren jugar en este equipo, y repito, se dice poco. Uno es Yunus, y el otro Paulista. Dicho con otras palabras, que nadie deje de ser valencianista por todo lo que está pasando, y si no tenemos a Ferran o a Kang In porque se quieren ir, pues buenos son Yunus y Gabriel. Y Gayà, Soler, Lato, Jaume... Ellos no son Meriton pero sí son quienes se han puesto serios para sacar al equipo del problema. Son los nuestros, y eso los hace los mejores. PD: Reunión de la Tertulia Torino hace unos días. Uno de los hilos argumentales fue el papel que han jugado para dinamizar a la afición del Valencia CF. No confundir la Tertulia Torino con la plataforma De Torino a Mestalla. La Tertulia Torino es uno más de los muchos colectivos que forman De Torino a Mestalla. Para gustos colores, pero como yo lo veo todo empezó en agosto y en la calle.

