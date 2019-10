"Nunca ha habido un Medio Maratón con estos registros nacionales"

José Antonio Redolat (València, 1976), que por segundo año consecutivo ha sido el seleccionador de atletas de élite españoles para el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, se mostraba feliz y orgulloso del papel de los corredores nacionales el pasado domingo.

A falta de récords del mundo (València ha protagonizado tres en la distancia en los últimos dos años), fueron los registros de los españoles los que brillaron especialmente, demostrando las bondades de un circuito que ya hizo volar en 2018 a Toni Abadía, el domingo segundo clasificado por detrás de un Chiki Pérez extraordinario, segunda mejor marca española de todos los tiempos (1:00:59).

Pero Redolat, que llegó a ser campeón de Europa de 1.500 metros, destaca también a Laura Méndez, procedente también del 'milqui' y que rozó la mínima para el Mundial de la distancia que lograron hasta siete españoles en categoría masculina. La del Playas de Castellón, y Alberto López, al que conoce bien por haberle entrenado, fueron los mejores valencianos en una prueba en la que, una vez más, su club Redolat Team fue el más representado, con 255 corredores en la línea de meta.



¿Qué valoración hace de los resultados de la élite española?

No era lo que esperábamos en un principio, pero sabíamos que elenco era bueno, y la verdad es que los nacionales estuvieron a un nivel excepcional. Me gustó mucho José Antonio 'Chiki' Pérez. Nos sorprendió. Los días de antes estuvieron hablando él y Toni Abadía, que querían arriesgar, pero que como Chiki va a correr la Maratón de València quería ser un poco más conservador, y fue una gratísima sorpresa. Otra fue Camilo Santiago, que correrá la Maratón. Su agente me insistió que quería venir y probarse, pero correr por debajo de 1:02 y debutar así...



¿Puede ser el mejor Medio Maratón que se ha visto en España respecto a la actuación de los primeros nacionales?

Los siete primeros hicieron mínima para el campeonato del mundo de Polonia. Para nosotros es una gran alegría, creo que nunca se había corrido una Media tan rápida de españoles, con siete atletas por debajo de 1:03€ Muy satisfecho y muy contento y con ganas de que siga esto en el Maratón de València, que es otro gran objetivo con mucha ilusión puesta y mucho esfuerzo detrás.



Es su segundo año como seleccionador y en el mismo recorrido han vuelto a volar. ¿València ha encontrado el mejor circuito?

Debuté como seleccionador el año pasado. Y ver estos resultados otra vez confirma que el circuito es muy bueno y sobre todo que los atletas quieren venir a correr a València. Eso nos facilita mucho el trabajo. El año pasado hizo un marcón Toni Abadía (1:01:15), que pensábamos que iba a tardar en bajarse, y ha costado solo un año. València está apostando muy fuerte por el running, es centro neurálgico del atletismo y nos facilita que los atletas quieran venir a correr por circuito, ambiente... Se está poniendo la ciudad en el mapa con varios récords del mundo.



El primer valenciano hizo también un gran registro, Alberto López, con 1:05:15.

Alberto López debutaba en Media, pasó a ruta, que creo que es una buena decisión, por sus problemas en el tendón de aquiles. Lo conozco muy bien porque estuvo entrenando conmigo en València, y tiene un potencial tremendo. La ruta se le adapta a la perfección, si no fuera su debut estaría bajando de 1:05 y es acorde a lo que puede hacer ahora mismo.



Otra debutante valenciana, Laura Méndez, fue la mejor española.

Viene del mediofondo, como yo, y el otro día hablaba con Manolo Ripollés su entrenador sobre que le hacía falta una alegría de este tipo. La vivió y con una marca así... Debutaba en la distancia, es una atleta valiente, siempre da la cara, y se quedó a solo 43 segundos para ir al Mundial. El campeonato de España es en su casa, en el Port de Sagunt, donde vive, aunque ella es de Almussafes, y creo que puede hacer una grandísima apuesta allí.



Lástima el abandono de Marta Esteban.

Marta nos comentó que venía tocada, y que se lo tomaba como un test. Sí que quería salir muy rápido después de un año con lesiones. Es una atleta valenciana, y creo que su se retiró para no poner en peligro su participación en el Maratón porque está buscando la mínima para los Juegos Olímpicos de Tokio. Se notó rara pero creo que tiene tiempo para recuperarse.



¿Con esta generación se puede soñar con batir el récord de España y el récord autonómico masculinos...?

El de Paquito Ribera es un registro top, un récord autonómico brutal (1:03:14), pero creo que hay varios atletas al alcance de ellos. Alberto López hizo un tiempo buenísimo (1:05:15), pero hay otros como José Ignacio Jiménez, con 28:50 el año pasado en un diez mil en pista, está a un nivel espectacular, y creo que cuando debute en ruta estará ahí. Aunque veo más asequible el de Ribera que del Fabián Roncero ((59:52). Es complicado pensar en bajar de la hora en España ahora mismo. Chiki y Toni Abadía se están adaptando bien y tienen un potencial muy alto, y Abadía batió el récord de España de 15 km en ruta, que parecía inalcanzable y lo hizo. Más adelante podremos pensar en bajar de la hora y batirlo, pero hoy en día es un poco pronto, aunque si hay alguna posibilidad intentaremos que vengan aquí a hacerlo.



El Medio Maratón ha abierto inscripciones para 2020, con 20.000 dorsales disponibles. ¿Dónde está el techo?

La gente quiere venir a correr aquí. Cuanto más gente lo haga, mejor, pero València va creciendo poco a poco, haciendo las cosas bien. No sé cuál es el techo, pero se ha convertido en una grande, sobre todo su Medio Maratón. Con estas marcas los atletas quieren venir aquí, como lo demuestra que el 43 por ciento son de fuera de la Comunitat Valenciana. Los managers y los atletas de primera fila están encantados con València y su circuito, pero entre los de 1:04 y más hay muchos también con un nivel espectacular. El circuito y la ciudad invitan a ello, y la organización intenta poner las mejores condiciones para que esos atletas puedan volar.



Y el 1 de diciembre, el 10K se despide con un intento de récord del mundo, en paralelo a un Maratón de València en el que muchos buscarán las mínimas olímpicas. ¿Qué podemos esperar de los atletas españoles?

En el 10K estamos más tranquilos, porque las apuestas han ido al Maratón. Menos Toni Abadía que dijo que no correría, todos los que han corrido la Media van a estar aquí: Chiki Pérez, Camilo Santiago, Iraitz Arrospide, Houssame Benabbou, Jaume Leiva, todos los que han acabado en el Top-10 han demostrado que el estado de forma es idóneo. Para nosotros nuestro objetivo es intentar que haya un español por debajo de 2:10. Con la baja de Toni es complicado, pero visto el estado de forma de los demás españoles vamos a ver si puede ser. Y facilitarles a todos poder mejorar marca y sobre todo esa mínima olímpica. Tenemos liebres previstas y muchas cosas para que los atletas estén lo más tranquilos posible para ir a por sus marcas. Es verdad que son mínimas muy complicadas (2:11:30 en hombres y 2:29:30 en mujeres). Marta Esteban la tiene en las piernas, igual que Tere Urbina, que se retiró con los mismos problemas para evitar agravarlos cara al Maratón. Son unas mínimas duras. Pero por suerte tenemos capacidad de que varias atletas pueden conseguirlas. Y nuestra obligación es facilitarle a los atletas llegar a esas mínimas".



¿Las dos caídas de Sifan Hassan en su intento de récord del mundo de Medio Maratón no es demasiada mala suerte...?

Lo que le ha sucedido a Sifan Hassan es complicado, pero tras dos caídas tuvo pundonor para seguir. Es una atleta extraordinaria, que venía de hacer doblete en Doha y que sabíamos que podía estar en tiempos de récord del mundo. Pero que te pase en carrera dos veces es complicado y hay que valorar que quisiera acabar. Tanto los atletas internacionales como los españoles han terminado muy contentos con la prueba, con sus calles animadas y a tope, y eso es un motivo de orgullo.



Nada menos que 255 atletas del Redolat Team completaron la Media.

Ser el club más representado, a mí me dice como entrenador que el circuito es tremendo. Hemos batido muchísimas marcas y registros, y la gente ha disfrutado un montón. València tiene algo especial que transmite también afuera y es extraordinario. Yo estoy encantado. Me ha ido super bien con el equipo popular, como seleccionador de atletas nacionales, una faceta en la que también aporta mucho Juan Manuel Botella, gerente de la SD Correcaminos. Y ahora hay que apostar por el Maratón para traer los mejores atletas a València.



Y toquemos madera para que la meteorología siga acompañando...

Salió un día extraordinario, con poca humedad y nada de viento, pero con un poco de calor al final. Hace un año fue extraordinario también a pesar del aguacero la noche antes. La verdad es que estamos teniendo suerte también. A ver si nos sigue acompañando...