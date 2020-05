Iván Penalba, a por el récord del mundo de 12 horas en cinta de correr

Iván Penalba, plusmarquista español de ultrafondo en 12 horas y 24 horas, tratará de batir este domingo desde las 8:30 horas un récord mundial: la mayor distancia alcanzada en cinta de correr sin descanso durante 12 horas, y bajar su tiempo en 100 millas. Dos récords personales que, de lograr el primero (155,5 km), sería además récord mundial.

Durante este período de confinamiento el de Alfafar ha estado entrenando en cinta, algo desconocido para un atleta cuya especialidad es correr durante horas y horas seguidas, pero obligado ante la imposibilidad de salir de casa a hacer ejercicio al aire libre hasta el pasado 2 de mayo, y desde entonces sin poder salir siquiera del municipio.



¿Cómo lleva el confinamiento?

De la mejor manera posible y con un nuevo reto para intentar mantener la motivación.



¿Difícil no poder salir a entrenar acostumbrado a largas distancias?

Estoy acostumbrado a salir dos veces al día y las primeras semanas fueron más complicadas. Pasar del todo a la nada fue complicado, pero he ido manteniendo la motivación con la cinta y con el nuevo reto y ahora mismo estoy muy feliz de haber aprendido otras cosas, de haber hecho entrenamientos en cinta y me va bastante bien.



Nuevo reto y objetivos

Sobre estas fechas tenía pensado competir en el Ultrafondo de Valencia, pero todo se ha truncado un poco. Me encanta tener motivaciones y retos y se me ocurrió hacer algo parecido pero en cinta. Nunca lo había hecho y es complicado. Me voy a lanzar con 12 horas, que también es una distancia muy larga. El objetivo es intentar batir mi marca personal, que son 155, 5 kilómetros y si pudiéramos conseguirlo, sería récord mundial. Eso ha hecho que mi equipo y yo nos motivemos más para hacer todo lo posible para lograrlo.



¿Preparación y miedo a lesiones?

Afortunadamente tengo un magnífico entrenador y lo hemos hecho todo muy progresivamente, casi como empezar de cero porque nunca he corrido en cinta. Hemos metido menos kilómetros de los que meteríamos en una prueba en ruta. Al no estar acostumbrado a la cinta, hay temor a lesionarse y lo que busco es hacer esto con la mejor salud posible. Pero me encuentro muy bien y me he amoldado muy bien. Las primeras semanas fueron un poquito más duras pero ahora mismo estoy disfrutando casi más de correr en la cinta que en la calle, ya me he acostumbrado y tengo ganas de probar el reto.



¿Con música, televisión, familia...?

Soy un corredor de los que nunca lleva música ni nada. Yo me monto mi propia película en mi mente y voy un poco distraído conmigo mismo. En este caso sí me he puesto música en los entrenamientos, pero no tengo pensado ponerme música ni una pantalla para ver alguna película, creo que no me va a hacer falta. Voy a estar arropado por todo mi equipo y sobre todo por mi padre. Si lo tengo a él y lo veo, con eso va a ser suficiente, no me va a hacer falta música ni ninguna otra distracción. Ya tengo bastante motivación y ganas para evadirme y disfrutar de cada momento del reto.



Carácter solidario del reto

Hemos hecho dos vertientes, una en la que la gente puede participar con una porra de tres euros a través de una transferencia bancaria o bizum a mi número de teléfono, para poder costear todo mi entrenamiento como atleta. Luego haremos una acción solidaria con Creando Sonrisas. El mismo día de la prueba, toda la gente que haga sus entrenamientos, en cinta o en la calle, me puede mandar sus kilómetros y entre todos los que sumemos los intentaremos transformar en kilos de alimentos para donarlos a una Asociación de Catarroja.



Vuelta a correr al aire libre

La gente se queda alucinada, todo el mundo me decía los días de antes que tendría muchas ganas de salir, pero la verdad es que no he salido ni voy a salir esta semana e incluso la siguiente tampoco. Esta semana aún sigo con el reto y el cambio a correr en asfalto pues podría conllevar riesgo de lesión y la gente también está ahora un poquito saliendo demasiado y entre una cosas y otras, yo me voy a quedar entrenando en casa, que ahora es lo que me apetece y me motiva. Estar preparado para el reto y a partir de la próxima semana, descansaré un par de días y luego ya iré retomando los entrenamientos poquito a poco.



Ultrafondo Ciudad de Valencia

Por lo que yo tengo entendido por parte de la organización, se aplaza a septiembre y a día de hoy la idea es que se mantenga y se pueda realizar en esas fechas, pero sabemos cómo está la situación de complicada y estamos expectantes de ver cómo va evolucionando la situación.



Privilegio deporte individual

Me siento un privilegiado por estar sano y que mi familia también lo esté y vamos a valorar todos mucho el poder volver a tener libertad y disfrutar. Tengo suerte de poder practicar un deporte individual, estoy acostumbrado a entrenar solo y no me va a ser un hándicap el entrenar solo.



¿Correrá el Maratón de Valencia?

Me lo han propuesto varias veces, incluso hacer los 5 maratones major. Evidentemente me motiva mucho, pero no soy un especialista en maratón, creo que puedo dar más rendimiento en largas distancias y además preparar un Maratón de forma específica requiere de mucho tiempo que le quitaría a las pruebas en las que creo que puedo sacar mejor rendimiento y mejores marcas personales.



Consejos para los runners tras el confinamiento

Ahora es que nos puede un poco el ansia por haber estado confinados tanto tiempo. Es difícil de llevar, hay adrenalina por salir y hacer todo lo que no hemos podido hacer en este tiempo pero yo recomendaría tomárnoslo como si hubiéramos salido de un período de lesión. No es lo mismo entrenar en casa que en la calle. A nivel de físico casi que perjudica más correr en casa que no hacerlo. Yo lo haría todo muy paulatinamente. O hago ultradistancia y aunque todo el mundo se piende que cuando vuelva a salir correré dos o tres horas, haré solo 20 minutitos. Al final es tener cabeza e ir poco a oco. Lo que rápido empieza pronto acaba, hay que tener constancia e ir con cabeza.

Se puede colaborar en el reto solidario de Iván Penalva como colaborador oficial, en la porra deportiva, y en la acción solidaria #CreandoSonrisas, es decir, corriendo este mismo domingo y mandando una foto con los km realizados. La suma de los kilómetros se transformarán en kilos de alimentos y de ayuda que se donarán a la Asociación Ca La Mare de Catarroja.