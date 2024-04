La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana 2024 quiere reunir para su gran fiesta en Valencia a 8.000 mujeres

Últimos pasos para la gran fiesta de la mujer con motivo de la esperada Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana en Valencia. Una cita, que fue presentada este martes 2 de abril en la Fundación Deportiva Municipal, que tendrá lugar el próximo domingo 14 de abril y que tiene como gran objetivo, en su 20 aniversario, llegar a las 8.000 inscripciones. Todavía sigue abierto este proceso a través de la web de esta carrera solidaria. Además de poder elegir entre varias opciones de inscripción, también es posible conseguir uno de los 100 dorsales totalmente solidarios a favor de Alanna, una entidad sin ánimo de lucro que busca la inclusión de mujeres en situación de grave vulnerabilidad. En el acto de presentación estuvieron presentes, Rocío Gil, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Majo Gimeno, fundadora y presidenta de Mamás en Acción, Amparo Medina, socia y paciente de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, Susana Rodríguez, directora del Instituto de Biomedicina de Valencia CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y creadora del movimiento Científicas A La Carrera y Henar Calleja, portavoz de la Carrera de la Mujer.

La ciudad de Valencia será el escenario de la segunda prueba del año tras la de Gran Canaria que inició el circuito nacional de la Carrera de la Mujer el pasado 10 de marzo. Esta gran cita en la Ciudad del Running, que cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento y su Fundación Deportiva Municipal, espera que la “Marea Rosa” disfrute de su gran día en un evento deportivo y de carácter solidario y reivindicativo del papel de la mujer en el deporte y en la sociedad. El circuito, que no varía respecto al de la pasada edición, es de 6,5 kilómetros. Las corredoras, que pueden apuntarse desde los 8 años, volverán a tomar la salida desde la Avenida Ingeniero Manuel Soto (frente a los Tinglados) hasta cruzar el arco de llegada en el Paseo Marítimo frente al mar. Un recorrido mucho más bonito y cómodo para las participantes, y el festival de fitness y aeróbic de una hora se desarrollará en la explanada anexa al Hotel de Las Arenas. Además, antes de iniciarse la prueba se llevará a cabo un homenaje a dos atletas olímpicas como son Almudena Muñoz, campeona olímpica de judo en Barcelona 1992, y de Pilar Javaloyas, medalla de oro paralímpica en natación adaptada en Séul 1988.

Recorrido de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana de Valencia. / JM López

El objetivo fundamental de estas carreras sigue siendo promocionar la práctica del running y del ejercicio aeróbico entre todas las mujeres, luchar contra el cáncer, recaudar fondos para promover su investigación y concienciar sobre la importancia de su prevención anticipada, así como combatir la violencia de género y las desigualdades sociales y educativas que sufren las mujeres en todos los ámbitos. En este sentido, durante la presentación, Rocío Gil ha asegurado que "es una satisfacción comprobar que la Carrera de la Mujer es ya un evento imprescindible en el calendario deportivo de la ciudad. Pero, sobre todo, es una cita ineludible para miles de mujeres que aprovechan para salir a la calle en compañía de sus hermanas, madres, sobrinas, tías o amigas y visibilizar la fundamental e importante presencia de la mujer en el mundo del deporte". Además, ha animado a todas las mujeres a participar.

La prueba también hace un pequeño homenaje a Susana Rodríguez, corredora popular, científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). / JM López

#MásQueUnaMuñeca: la muñeca científica

Un año más, la acción #MásQueUnaMuñeca ofrecerá a todas las corredoras la oportunidad de formar parte en el proceso de inclusión social y laboral de mujeres supervivientes de diversas formas de violencia de género. El pin de tela con forma de muñeca (con modelos distintos) es un producto de merchandising que puede conseguirse en las ferias de las carreras. Con el objetivo de reivindicar el trabajo de las mujeres en la investigación y en la ciencia, el modelo que se ofrecerá de este año en València será la Muñeca Científica, cuya embajadora en la ciudad es Susana Rodríguez, corredora popular, científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y actualmente directora del Instituto de Biomedicina de València (IBV). Una mujer comprometida en visibilizar el papel de la mujer en la ciencia, considera fundamental “divulgar los resultados más relevantes de nuestra investigación ante la sociedad en su conjunto para conseguir concienciar de la necesidad de la inversión en investigación”. Además, “soy impulsora de la iniciativa 'Científicas a la Carrera y #CientiFITcas que visibiliza el papel de la mujer en la ciencia a través del deporte”.

#MásQueUnaMuñeca ofrecerá a todas las corredoras la oportunidad de formar parte en el proceso de inclusión social y laboral de mujeres supervivientes de diversas formas de violencia de género. / JM López

+SolidariAs: Mamás en Acción

Como novedad en esta edición, dentro de la sección +SolidariAs, la Carrera de la Mujer de Valencia se alía con Mamás en Acción, la ONG fundada hace más de diez años para acompañar a los niños y niñas que se encuentran hospitalizados solos. Esta organización ha estado al lado de más de 1.000 menores de toda España, realizando más de 60.000 horas de acompañamiento. Su objetivo, como ha asegurado en la rueda de prensa su fundadora y presidenta, Majo Gimeno, “es acompañar a todos los niños que no tienen padres o no pueden vivir con ellos, cuando están enfermos y solos en el hospital. En turnos, los acompañamos durante 24h los 365 días del año y no los dejamos solos nunca, jugando, consolando o dando comidas o cenas a los pies de las camitas”. Además de Mamás en Acción, también formará parte de esta sección +SolidariAs, Aendo Valencia, la Asociación de Afectadas de Endometriosis de Valencia, desde la que su secretaria Amparo Galán, ha afirmado que esta acción les permite dar visibilidad a esta enfermedad que requiere de un cambio de mirada por parte de la sociedad en la que se deje de normalizar el dolor de regla unido al resto de afectaciones que ésta nos puede llegar a provocar, las cuáles limitan nuestra calidad de vida”.

Tampoco faltará la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, que estará presente este año con su campaña #laMquefalta. De hecho, Amparo Medina, paciente y Delegada Territorial de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, quien también ha participado en la rueda de prensa agradeciendo a la Carrera de la Mujer su apoyo, ha señalado que con este movimiento “se pretende visibilizar una realidad tan desconocida respecto al estadio metastásico o avanzado del cáncer de mama y concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad e incidir en las peculiaridades, el abordaje y las necesidades de los pacientes con este tipo de cáncer”.

Como cada edición, las participantes pueden optar por uno de los 100 dorsales 100% solidarios a favor de Alanna, una entidad que ofrece una atención integral a las mujeres en situación de grave vulnerabilidad víctimas de violencia de género y abusos sexuales buscando su inclusión en la sociedad y la inserción laboral. Durante el proceso de inscripción, las corredoras también tienen la opción de realizar una donación voluntaria extra a Alanna, así como a la Asociación Española Contra el Cáncer. Asimismo, al finalizar el circuito nacional se realizará una aportación a la Asociación Española Contra el Cáncer de 80.000 euros y en esta edición 2024 del 20 aniversario de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana también se harán donaciones de 1.000€ a Wanawake Mujer que lucha contra la mutilación genital femenina y otras formas de violencia hacia las mujeres; Fundación GEICAM, líderes en investigación en cáncer de mama; la Asociación Clara Campoamor, que defiende los derechos de la mujer en todos los ámbitos; e Intravenus, la Asociación de creadoras para dar visibilidad y apoyo a las mujeres en procesos de cáncer.

Feria de la Corredora: 12 y 13 de abril

Además, la Marea Rosa lo tiene todo preparado para que las corredoras disfruten, no solo de la prueba del domingo, si no también de una gran variedad de actividades durante los días previos en la Feria de la Corredora (Feria Valencia, Pabellón 8), donde además de su dorsal 016, podrán recoger la camiseta Oysho de la Marea Rosa y la bolsa de regalos. Durante estas dos jornadas de feria, se ofrecerán distintos talleres, charlas, clases de yoga, pilates o zumba, entre otras actividades, que serán gratuitas o 100% solidarias y a las que hay que inscribirse para reservar plaza a través de la página web.

Gracias a la iniciativa de Banco Santander, las participantes que visiten su estand en la Feria de la Corredora podrán conocer de primera mano la labor de Wanawake y Pulseras Rosas, que formarán parte de su espacio en la feria. Asimismo, de la mano de TotalEnergies, las corredoras podrán participar de una acción muy solidaria y especial dejando una goma de pelo en una urna instalada en el stand que TotalEnergies dispondrá en la Feria de la Corredora. Por cada coletero recogido, la compañía donará un euro a la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer. A cambio, cada participante recibirá otro colorido coletero inspirado en el camino de las energías que representa el logo de TotalEnergies.