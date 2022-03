Gonzalo Serrano, ciclista del Movistar Team, ha sido declarado culpable de estafa. El corredor vendió una bicicleta falseada por 2.150 euros a un usuario de Wallapop. Este decidió acudir a los juzgados y tres años después la justicia le ha dado la razón y ha obligado al deportista a devolverle el dinero e indemnizarle con intereses.

El usuario afectado por el timo decidió compartir su historia en las redes sociales: "Me fié de él porque resultaba ser era ciclista profesional y no iba a andar con gilipolleces" por no tener la factura original. Sin embargo, desde el principio detectó que "los componentes estaban devorados y la trajo con las ruedas desinfladas". Por ese motivo, el comprador no pudo probarla en el momento en el que la adquirió.

Acto seguido, Serrano retiró el anuncio de Wallapop y el usuario afectado por la estafa empezó a sospechar. Y más adelante fue descubriendo que había sido engañado: "El manillar Sworks lo había cambiado por uno más estrecho que el 44 original, pero era un Pro muy normalito y la potencia Deda también era bastante normalita". Más adelante se percató de que la bicicleta estaba pintada y quiso devolvérsela, pero el profesional le contestó que "esto no es una tienda" y denegó su petición.

Tremenda historia de como @gonzaloserrano9 , corredor de @Movistar_Team estafó a un particular con la venta de una bicicleta de segunda mano. pic.twitter.com/QfBVWo45EN — ✪No Soy Adrien Niyonshuti✪ (@RSSAvilesina) 3 de marzo de 2022

Más adelante trató de ponerse en contacto con el equipo Movistar y los patrocinadores, pero no encontró soluciones hasta utilizar la vía de la justicia. Tras un largo proceso se le ha dado la razón y será indemnizado con la devolución del dinero más intereses tres años después de la compra.

Más acusaciones para Gonzalo Serrano

Lo más sorprendente de la historia es que, al parecer, no era la primera jugarreta de Gonzalo Serrano. Tras conocer este suceso, un antiguo compañero del ciclista en categorías inferiores aseguró que una vez le robó unas zapatillas. A pesar de las circunstancias, se lo tomó con humor: "Si tu bicicleta tiene almohadillas de carbono Zipp probablemente fueron robadas".