Juan Ayuso ha explotado en la primera de las dos etapas 'reina' de la Volta a Catalunya, con final en La Molina, a la que seguirá este jueves otra con la subida a Boí Taull. Es el mejor resultado de su joven carrera profesional, tras ganar el Giro Baby el pasado año y subir al equipo UCI World Tour del UAE Emirates.

Tras varias etapas de la carrera caracterizadas por fuertes rachas de viento, Marc Soler, que no mostró problemas tras su caída del martes, fue el primero en moverse en los últimos kilómetros, alejándose del grupo y persiguiendo al líder en solitario Ben O'Connor (AG2R-Citroen), vencedor del día y que se enfundó el maillot de líder.

A falta de 500 metros, Soler fue atrapado por el grupo delantero liderado por Ayuso, que finalmente terminó segundo, a 6 segundos de O'Connor. Ayuso es ahora 2º en la clasificación general, por detrás de O'Connor, y se pondrá el maillot blanco de mejor corredor joven en la cuarta etapa, de La Seu d'Urgell a Boí Taüll (166,7 km).

"Ha sido difícil superar la última subida porque había un fuerte viento en contra. O'Connor hizo un gran trabajo gestionándose bien, así que me quito el sombrero ante él por haber podido ganar con margen. Lo intenté dos o tres veces, pero no pude conseguir un hueco, así que fue una pena que no pudiera alcanzar al líder al final, pero estuvo cerca. Mañana será otro día difícil, pero mis piernas están bien y lo intentaremos de nuevo", comentó el de Xàbia.

Resultados 3ª etapa Volta Catalunya:

1.Ben O'Connor (Ag2r-Citroen) 4:12:51

2.Juan Ayuso (UAE Team Emirates) +6''

3.Nairo Quintana (Arkea-Samsic) s.t

Clasificación general tras la 3ª etapa Volta Catalunya:

1.Ben O'Connor (Ag2r-Citroen) 12:44:20

2.Juan Ayuso (UAE Team Emirates) +10''

3.Nairo Quintana (Arkea-Samsic) +12''