El director de la Vuelta a España, Javier Guillén, ha asegurado este viernes al final de la etapa con final en Montilla (Córdoba) que "la organización no ha tomado ninguna decisión de retirar a ningún corredor porque no puede", en respuesta a las críticas recibidas por la continuidad en carrera de Juan Ayuso (UAE) a pesar de haber dado positivo por covid.

Guillén ha recordado que "hay un protocolo" de la UCI al respecto y que "la información médica es de los equipos", que son los que deciden si continúan o no en carrera en función de la "carga viral" que presenten. "La organización solo ha hecho tres test: en Holanda, en la primera jornada de descanso y en la segunda jornada de descanso. Y los resultados se los mandamos a los equipos", explicó.

"El UAE ha acreditado que la carga viral del corredor es baja", apuntó sobre Ayuso, asegurando que en esta edición a la organización de la carrera "no se le ha acreditado una carga viral baja" de otro corredor.

Guillén tampoco está de acuerdo con las críticas recibidas porque el UAE tenga una máquina, al parecer costosa, que le permite detectar rápido los resultados de las pruebas PCR. "El UAE tiene el dinero que tiene y por eso tiene mejores corredores", apuntó, en desacuerdo con "establecer agravios comparativos en base al dinero de los equipos".

"No me parece justo porque nadie se queja cuando unos pueden hacer traslados en helicóptero o porque unos tienen camión cocina y otros no", añadió.