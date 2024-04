Héctor Álvarez entra en el Top10 de la París-Roubaix Júnior

La Selección Española compitió a gran altura en la París-Roubaix Júnior, prueba perteneciente a la Copa de las Naciones de la categoría y que, haciendo honor a su historia, ha deparado un enorme espectáculo entre los mejores juveniles del panorama mundial, con Héctor Álvarez concluyendo noveno.

La Selección Española compitió a gran altura en la París-Roubaix Júnior, prueba perteneciente a la Copa de las Naciones de la categoría. / RFEC

El combinado nacional, dirigido en Roubaix por Mikel Zabala, volvió a mostrar una enorme actitud en carrera, la misma de la que ya hiciera gala en la Guido Reybrouck Classic, donde Héctor Álvarez conseguía una enorme victoria parcial en la segunda etapa.

La crónica

Desde salida el equipo nacional ha estado bien posicionado en el pelotón, encarando los primeros tramos de pavé siempre delante. Marcos Freire fue el primer español en sufrir un percance en forma de caída, yéndose al suelo sin consecuencias físicas graves, pero perdiendo contacto de forma definitiva con el pelotón.

Posteriormente, Héctor Álvarez y Javier Cubillas sufrían casi al unísono sendos pinchazos que les obligaban a cambiar rueda en un momento crítico que coincidía con el ataque del danés Philipsen, actual campeón del mundo.

Tras un sensacional esfuerzo propio y con la ayuda de un entregado Iker Gómez, Héctor Álvarez lograba recortar una diferencia de más de un minuto con el grupo principal, colocándose de nuevo en la pelea por entrar entre los mejores.

Por delante, Omrzel (Eslovenia) y Van den Broek (Acrog-Tormans) se mantenían como los supervivientes de una larga escapada hasta que eran contactados por el propio Philipsen y otras cuatro corredores, estableciendo un grupo cabecero al que trataban de dar caza desde atrás Álvarez y el alemán Fietzke. El dúo llegó a estar cerca de los de cabeza, pero finalmente se terminaría disputando la 8ª plaza, que sería para el alemán, con Héctor Álvarez firmando una gran novena posición.

Declaraciones

"He tenido buenas piernas de salida. Estábamos todo el rato entre los diez primeros. En torno al kilómetro 40 he notado la rueda floja y he decidido cambiarla. Me he equivocado en el momento de cambiar la rueda, cuando Philipsen ha probado suerte por delante. He podido volver a entrar en carrera tras un gran trabajo de Iker. Hemos llegado a estar a dos segundos de la cabeza de carrera con el alemán, pero al final las piernas no iban más. Veníamos a por más, pero estoy contento con el top 10”, aseguraba nada más finalizar la carrera Álvarez.

Iker Gómez y Javier Cubillas, tras un gran trabajo de equipo, lograban también concluir la prueba en los puestos 61 y 66, mientras que Marcos Freire y Roger Pareta por caída, y Marc Zafra con un problema mecánico no pudieron terminar.