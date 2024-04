Joan Bou acaricia su primer triunfo profesional en el Giro della Romagna

Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) ha firmado este domingo un sobresaliente segundo puesto en el Giro della Romagna (1.1), de 196 kilómetros entre Lugo y Castrocaro Terme e Terra del Sole, y ha recompensado el trabajo de todo el equipo naranja.

La carrera se decidía en el circuito final y las cinco pasadas por la cota de Bagnolo, 3,7 km al 5,7% y con rampas de hasta el 11%. En la segunda, Bou tenía piernas para estar con los mejores, Antonio Morgado (UAD), Mattia Bais (PTK), José Félix Parra (EKP) y Giovanni Carboni (UKY). El grupo de cinco se jugaba el triunfo y solo Morgado era más rápido que Bou, segundo en un cerrado sprint con el ciclista portugués.

El valenciano firmaba así un podio que recompensa su regularidad y la actitud y la combatividad del Euskaltel-Euskadi. La cruz era la caída de Mikel Iturria en la línea de meta. El ciclista guipuzcoano era trasladado a un centro hospitalario para evaluar su estado físico y posibles lesiones.

"Después de Alps, de correr en los Alpes etapas muy montañosas, hoy sido una carrera diferente, más llana, con carreteras estrechas y reviradas, y un circuito final con una subida exigente que había que ascender cinco veces. He visto la oportunidad cuando ha arrancado Morgado en la segunda y nos hemos ido cinco corredores. Nos hemos entendido muy bien y yo tenía confianza de estar en la disputa. He marcado a Morgado al final cara al sprint con todo lo que podía, pero no he podido rebasarle ya que es un corredor con mucha potencia", ha comentado el valenciano.

"De todas formas, el segundo puesto es para estar contento y el equipo también lo está. Estoy satisfecho con las piernas y las sensaciones de esta semana y lo que significa este puesto para el equipo. Nos da un poco de aire y motivación cara a saber que estamos con buen nivel para disputar a las próximas carreras. Es un plus para salir con ganas de más en lo que viene, Asturias, Hungría y las clásicas de Francia", ha añadido Joan Bou.

Elogios del equipo

Pello Olaberria, director deportivo del Euskaltel-Euskadi, se ha mostrado satisfecho con el valenciano y la actuación del equipo: "Estamos muy contentos. Sabíamos que podíamos hacerlo muy bien y el objetivo era meternos en el top5 con Joan Bou. El equipo referente era el UAE. La fuga no se ha hecho hasta el kilómetro 60 y Cuadrado y Asier han controlado bien por detrás. Una vez que hemos entrado en el circuito final, sabíamos que el UAE iba a probarlo desde lejos porque tenían tres bazas que podían ganar. Morgado ha arrancado y Bou le ha podido seguir. Bou ha hecho una gran carrera y han podido mantener la diferencia. Ganar era difícil ya que Morgado fue quinto en Flandes, por ejemplo. Una pena siempre hacer segundo, pero nos ha ganado el que nos tenía que ganar; más no se puede pedir".

Esprint entre Morgado y Joan Bou / Euskaltel-Euskadi

Bou cumple su quinta temporada en el Euskaltel-Euskadi y corrió las ediciones de la Vuelta a España de 2021 y 2022, siendo protagonista en varias escapadas. Este 2024, fue 12º en la Ruta de la Cerámica, 16º en el Trofeo Serra Tramuntana, 17º en la Volta a la Comunitat Valenciana, 20º en la Vuelta a Murcia, 16º en O Gran Camiño y 21º en el reciente Tour of the Alps.

Nicolás Alustiza, Mikel Bizkarra, Joan Bou, Unai Cuadrado, Asier Etxeberria, Mikel Iturria y Luis Ángel Maté han sido los siete ciclistas en liza en la clásica italiana. La Vuelta a Asturias (2.1), a disputar la próxima semana en tres etapas del 26 al 28 de abril, será la próxima carrera del equipo vasco.