¿Y si vaciamos durante un partido los estadios?

Como bien cantaba el grupo musical 'Golpes bajos' a principios de los ochenta, «malos tiempos para la lírica». Así definiría yo el estado del fútbol ahora mismo. Me entristece enormemente que este deporte que mi padre me enseñó a amar, este deporte con cuya práctica he disfrutado durante muchos años, este deporte que ha hecho que siga a mi equipo por todo el territorio nacional e internacional, sea ahora mismo en algunos aspectos como un enfermo terminal. El fútbol hoy en día, gracias a esa odiosa doctrina comercial que se impone y que, por qué no reconocerlo, cuenta con el apoyo de los clubes, ha dado un giro radical desde la pasión, el sentimiento y el corazón al dinero, el negocio y la TV. El fútbol, tal y como lo conocí desde pequeño, ese futbol que me enamoró, está moribundo.



Maltrato al aficionado

A los clubes en general se les sigue llenando la boca diciendo que los aficionados somos su parte más importante. Sin embargo, después se nos ningunea profundamente con horarios intempestivos y pensando más en aquella persona que quiera ver el partido desde el otro lado del globo terráqueo que en el propio seguidor que va al campo. Como escribía antes, anteponiendo el negocio al sentimiento se está maltratando al aficionado. Y eso desde que Tebas llegó a la presidencia de LaLiga se veía venir. Lo último que hemos sufrido, este pasado domingo en el Ciutat antes del Levante-Alavés, es que se nos comunicase que hay un nuevo código sobre las gradas de animación. Un código muy autoritario donde la palabra «prohibido» aparece prácticamente en todas y cada una de sus líneas. Además, si a todo esto le sumamos una actitud poco cívica por parte de las personas que tienen que velar por nuestra seguridad, nos da como resultado que Levante Fans decidiera abandonar su casa, el Ciutat de Valencia, por sentirse humillado, amenazado e intimidado. Cuando uno ha tenido siempre un comportamiento ejemplar y cuando uno acude a su propia casa, lo mínimo que se exige es que se le trate con respeto, y eso es algo que no sucedió este pasado domingo.



Nuestros derechos

En mi humilde opinión, las aficiones del fútbol español deberían reaccionar y hacer valer sus derechos. Teniendo en cuenta que ahora LaLiga sanciona a los clubes si las zonas del estadio que están a tiro de cámara se ven con poca afluencia (fútbol moderno en toda regla), ¿qué pasaría si los aficionados vaciáramos los estadios durante un partido? Quizás así empezaran a tomarnos en serio, ahí lo dejo...Hay que hacer algo, no sólo por el fútbol de hoy en día, si no por el fútbol que nos enseñaron nuestros padres.



Más opiniones de colaboradores.