El club siempre es lo importante

La victoria del Valencia CF en el Villamarín ha vuelto a meter al equipo de Marcelino en la pelea por ser el cuarto clasificado de la Liga a falta de cinco jornadas para el final y con un partido en el que otra vez hubo que sufrir de lo lindo para sumar los tres puntos. El equipo volvió a jugar a ese fútbol poco alegre que propone Marcelino, pero ahora con la gran baza que supone tener a Guedes con el depósito de gasolina hasta los topes y en plan súper estrella. El portugués ha explotado en el momento que más lo necesitaba el equipo y en el momento en el que se va a disputar todo lo importante de la temporada. El Valencia CF está de enhorabuena porque tiene a uno de los jugadores más decisivos de Europa ahora mismo en su equipo y lo tiene en plena forma física y anímicamente. Sus mejores goles todavía deben llegar.



No es justificable

Si el portugués es la mejor noticia del Valencia CF no podemos dejar de comentar, pese a que algunos piensen que es malo para el equipo, que hay cosas que los futbolistas no pueden hacer de manera continuada. Rodrigo es un pedazo de futbolista como la copa de un pino, un profesional como pocos los que han pasado por Mestalla en los últimos años y encima es buen tipo. Sin embargo, no es justificable que lleve ya varios gestos que no tocan hacia el resto de sus compañeros esta temporada. Su inicio de temporada fue malo y el propio entrenador justificó su bajada de rendimiento en su estado físico, cansado tras descansar muy poco por el Mundial, y también porque quizás en verano había tenido buenas ofertas. Aquello pasó y con la salida de Batshuayi el jugador se centró mucho y volvió a dar la mejor versión que se le conoce. Una versión que Rodrigo siempre deberá agradecerle a Marcelino porque realmente ha sido el único entrenador que le ha puesto a jugar en su sitio y que le ha hecho triunfar hasta el punto de ser el 9 de España y un jugador cotizado por los grandes de Europa. Por eso creo que Rodrigo debe cuidar esos gestos y no estropear lo que puede ser una grandísima temporada a nivel coral. Rodrigo nunca ha sido un delantero goleador, pero sus cifras estos dos últimos años han mejorado mucho. Su importancia en el juego ofensivo del equipo es capital, por eso creo que es obligatorio que el cuerpo técnico le tire de las orejas por lo que hizo en el Villamarín y ya había repetido anteriormente en Villarreal. Recriminar con gestos de desaprobación a un compañero por no pasarle el balón puede ocurrir, pero no celebrar un tanto porque no te han pasado el balón es un gesto que pone al futbolista por encima del club y eso no debe ocurrir nunca. Guedes marcó en Sevilla un tanto tan importante como el de Wass en Villarreal y Rodrigo estoy seguro de que se marchó feliz a casa por ganar, pero en el campo dio sensación de pensar más en él que en el colectivo.



Nada de culebrones

En ningún caso espero un culebrón con esto, porque soy el primero que confío ciegamente en la mejor versión de Rodrigo en lo que queda para ver al Valencia CF campeón de algo este curso. Eso sí, tampoco me gusta que llegue un punto que criticar lo criticable sea ser un mal periodista o peor, un mal valencianista. Rodrigo debe entender que ahora mismo nadie puede anteponer su ego al interés de una entidad centenaria que tiene a su afición feliz sólo con la opción de ganar un título once años después. Su expulsión por un calentón en el Villamarín pudo costar caro y costará caro en el Metropolitano porque faltará ante los rojiblancos una pieza clave en la delantera en un partido que hace falta ganar. Eso ya no puede cambiarse pero si espero que cambie la actitud del delantero hasta el final de campaña. No el fútbol, simplemente que elimine esos gestos y sólo piense en el equipo.

Con Rodrigo y Guedes el Valencia CF tiene un seguro de éxito pero el problema viene por las dos lesiones graves que ha sufrido el equipo en las últimas semanas. La pérdida de Kondogbia y Cheryshev lo que resta de campaña suponen un durísimo mazazo por la importancia que ambos jugadores habían adquirido en el equipo. El ruso tuvo momentos de dudas a inicios de enero pero se había consolidado como uno de esos jugadores que siempre te aportan buenas cosas en ataque y te ofrecen alternativas. Ahora el club tendrá que decidir si lo compra y yo ahí, pese a que a Marcelino le encanta, yo me lo pensaría mucho por sus problemas de lesiones. La baja de Cheryshev no ha supuesto la llamada inmediata de Kangin que ya está en Corea para disputar el Mundial Sub-20 de Polonia y no puedo entender que el Valencia CF desaproveche la opción de tener aquí hasta el final de campaña a un jugador con ese talento. Sinceramente es algo que se me escapa.

