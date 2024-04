Athletic Club - Mallorca en directo

¡¡¡OMAR MASCARELL SE QUEDA FUERA DEL ONCE TITULAR!!!! Javier Aguirre no arriesga con el futbolista tinerfeño por unas molestias musculares que arrastra desde el último partido frente al Valencia en Mestalla, apuntalando la medular con Sergi Darder. El mexicano no deshace la línea de tres centrales, dando el carril izquierdo a Toni Lato por delante de Jaume Costa.