Omar Mascarell, uno de los fichajes del Elche CF esta temporada, ha hecho balance del primer cuarto de temporada aprovechando el parón y se ha mostrado cauto, pero a la vez optimista:

BALANCE

"El balance es positivo, el equipo ha competido muy bien pese a tener un principio complicado. Ningún equipo nos ha pasado por encima y creo que el equipo va de menos a más y hemos visto que podemos ganarle a cualquiera"

NIVEL INDIVIDUAL

"No me pongo límites, creo que mi máximo nivel todavía no lo he cogido y voy a dar mucho más. Tuve un verano complicado sin amistosos y por los entrenamientos en el Schalke, y en cuanto vaya poniéndome mejor el rendimiento será mejor"

IDENTIDAD

"El equipo compite hasta el final. Hoy en día es lo mínimo que puedes hacer y este equipo se deja la piel en cada partido y aquí en casa el apoyo de la gente nos da fuerzas"

OBJETIVO

"Sabemos que hay una plantilla de calidad, pero tenemos que mantener los pies en la tierra. El objetivo esta claro y esperamos lograr la permanencia de forma más holgada que el año pasado"

CAMPAÑA PARA LA PALMA

"Estoy contento y a la vez emocionado. La afición del Elche CF se ha volcado en la campaña que hicimos por los afectados de La Palma. Estoy muy contento y emocionado por el apoyo”

PRÓXIMOS PARTIDOS

"Hay partido y partidos durante la temporada y estos que vienen ahora son 'finales' contra rivales que pueden ser directos"

ACOGIDA

"Vengo de un club donde las cosas no fueron bien y volaban los cuchillos. Venir a un club donde todos te ayudan se agradece"