El Elche presume de jugadores y no es para menos. El conjunto Ilicitano ha recibido la noticia en el día de ayer de la llamada a dos de su jugadores de la plantilla del primer equipo para ir con sus respectivas selecciones. El lateral Johan Mojica ha sido citado por la selección de Colombia para los partidos clasificatorios para el Mundial de Qatar. El lateral del Elche CF ha sido convocado por Reinaldo Rueda para los partidos frente a Brasil el once de noviembre y ante Paraguay el dieciséis del mismo mes. Todavía el país colombiano sigue con la resaca de la Selección tras haber empatado ante Ecuador en Barranquilla y no haber aprovechado la oportunidad para quedarse con un tercer puesto en la tabla de la Eliminatoria. Pese estar tercero en la clasificado en su grupo, el cuadro cafetero depende de sí mismo.

El otro jugador del conjunto franjiverde es Enzo Roco, el central también ha sido convocado con la selección de Chile para los próximos partidos clasificatorios para el Mundial de Qatar. El seleccionador Martín Lasarte citó al central franjiverde para participar en los duelos frente a Paraguay y Ecuador. Dos citas que son claves para la clasificación de La Roja para la próxima Copa del Mundo.

Una vez más, LaLiga Santander para durante esos días por lo que ambos futbolistas no se perderán ningún partido con el Elche. Además, al estar esta ‘ventana FIFA’ integrada por dos citas y no tres, Roco y Mojica podrán reintegrarse a la disciplina franjiverde antes de cuando lo hizo en septiembre y octubre, para preparar el siguiente compromiso liguero: el de la jornada 14, en el que el Elche de Fran Escribá se medirá al Real Betis en el Martínez Valero en la tarde del domingo 21.