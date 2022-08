Lucas Boyé quiere irse del Elche y fichar por el Sevilla y así se lo ha manifestado al club franjiverde. El cuadro hispalense no ha empezado bien la temporada y quiere que el argentino sea la guinda en el equipo de Julen Lopetegui. Incluso Francisco Rodríguez reconoció este sábado, tras el partido contra la Real Sociedad, que no sabe qué pasará con el delantero.

"Es cierto que en los últimos días, el mercado se mueve, se agita y es evidente que hay clubes que quieren jugadores nuevos con ellos. No sé que pasará, hoy podía jugar, está para ello, pero entendíamos que todos los que lo hiciesen tenían que tener la cabeza aquí. Lucas es un gran profesional pero esos movimientos que están surgiendo en cuanto a llamadas, están surgiendo, hay que ser realistas. No sé que pasará de aquí al cierre", fueron las palabras del almeriense.

Christian Bragarnik, máximo accionista del Elche, no permitirá su salida si no es a cambio de una suma importante. No se remitirá a los 25 millones de la cláusula de rescisión pero no aceptará menos de 15 'kilos', según Información. Boyé es un futbolista fundamental en el equipo y perderlo en la recta final del mercado dejaría muy tocados a los de Francisco.