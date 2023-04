El entrenador del Elche, el argentino Sebastián Beccacece, afirmó este viernes, en rueda de prensa, que su equipo intentará que la urgencia y la ansiedad por conseguir puntos y mejorar su posición no se traslade al juego en el partido de este domingo ante el Valencia.

El preparador indicó que el Elche afronta el partido con "la ilusión de seguir creciendo" y de mantener una línea de juego a pesar de que los resultados desde su llegada no han sido positivos.

"Creo que hay dónde agarrarse y estamos sembrando la base de lo que va a venir. Pudimos venir en junio, pero decidimos por convicción aprovechar este tiempo para sembrar", dijo el rosarino, quien apostó, pese a la cruda realidad del Elche, por seguir trabajando con "optimismo".

Beccacece aseguró que mientras los jugadores "lo den todo" los aficionados del Elche lo van a dar todo y dijo que su apoyo durante el campeonato ha sido un ejemplo de "madurez social".

El técnico aseguró no sentirse frustrado por los resultados ni el posible descenso, ya que indicó que ve "respuestas" en el equipo.

"Ganar y perder es relativo. Ganar tiene que ver con evolucionar y ser mejor cada día", precisó el argentino, quien afirmó saber gestionar bien estos momentos. "Me gusta acompañar cuando las cosas no están saliendo", apostilló.

Beccacece justificó la decisión de contar con jugadores cedidos al señalar que trabaja el presente "para preparar el futuro" y se cuestionó por qué los jugadores a préstamo, si rinden bien, no pueden seguir en la entidad el próximo curso.

En cuanto al Valencia, el entrenador indicó que la necesidad de puntos puede ser "contraproducente".

"Somos dos equipos necesitados y creo que va a ser un partido que se va a jugar con ese sentimiento de necesidad", dijo Beccacece, quien añadió que si el Elche es capaz de abstraerse de la angustia por ganar "podemos invertir más tiempo en el placer de jugar y no en el miedo a perder".

El rosarino aseguró que ha enfocado más el partido en lo que debe hacer el Elche que en el Valencia, aunque precisó que el equipo de Rubén Baraja cuenta con jugadores "que van bien por los costados y que llegan al área".

Beccacece pronosticó un partido "intenso y de juego directo" y descartó cualquier opción de que su equipo pueda tener en mente devolver el favor que el Valencia le hizo al Elche hace dos temporadas al empatar en Huesca en un partido decisivo para la salvación del conjunto ilicitano.

"Me contaron la historia y celebré y me generó satisfacción el comportamiento del Valencia. Ellos no se jugaban cosas trascendentes a nivel de puntos, pero sí lo más trascendental, que era la dignidad con la profesión. Vamos a hacerlo de la misma manera, siendo competitivos y exigentes con la profesión", argumentó.

"El Valencia puede tener la tranquilidad de que también seremos competitivos y que nos dejaremos hasta la última gota en el campo con cualquier otro rival", añadió el argentino.

Por último, el entrenador indicó que la mayor motivación de su equipo ante el Valencia no es resarcirse de las polémicas de las últimas visitas a Mestalla, sino la de "defender el escudo y jugar y rendir por las 24.000 personas que vienen al campo y todos aquellos que nos apoyan y no pueden comprar la entrada".