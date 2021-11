Kylian Mbappé, actual jugador del PSG, termina contrato este verano y todos los grandes equipo europeos tienen sus ojos puestos en el joven delantero francés, en especial el Real Madrid.

Pero la historia con Mbappé podría haber sido muy diferente de haber fichado por el RB Leipzig en 2015. En ese entonces, el francés tenía 16 años y aún no había debutado con el Mónaco.

En la previa del partido de Champions entre PSG y Leipzig, ha salido a la luz una nueva historia sobre Mbappé. La estrella francesa es a día de hoy una de las grandes figuras del fútbol mundial, pero en 2015 pocos imaginaban que llegaría tan lejos.

Mbappé lo tenía hecho con el Leipzig

Sin embargo, Ralf Rangnick, en ese momento director deportivo del Leipzig, sí consideró incorporar a Mbappé al conjunto alemán, quién llegó a viajar a Francia para visitar a la familia de Mbappé: "El caso estaba casi completo".

Con el acuerdo casi cerrado, lo único que impedía que el traspaso llegase a buen puerto era el entrenador: "La única preocupación es que estábamos buscando entrenador. Wilfrid, su padre, me dijo que si tenía que convertirme yo mismo en entrenador, él me confiaría a su hijo con los ojos cerrados. Pero no podía hacerle esa promesa en ese momento. Tomé este puesto seis meses después y Kylian ya se había inscrito desde entonces en Mónaco".

Así pues, de haber tomado antes la decisión de dirigir el banquillo del Leipzig, Ralf Rangnick hubiera podido contar con una de las mayores estrellas del fútbol europeo en sus filas, algo que de bien seguro hubiera cambiado por completo la carrera de Mbappé.