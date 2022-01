El FC Barcelona sigue queriendo reforzar su delantera con el fichaje de Álvaro Morata. Sin embargo la situación del atacante es complicada, ya que su entrenador Massimiliano Allegri ya ha asegurado en varias ocasiones que no van a desprenderse del español en enero. Aun así desde el equipo catalán insisten en buscar una vía para poder abordar el fichaje.

Morata volverá a final de temporada al Atlético de Madrid presumiblemente, ya que la Juventus no quiere hacer efectiva la opción de compra en verano. Los problemas económicos del equipo italiano no permitirán que puedan mantenerse al delantero, no obstante, tampoco permitirán que se marche este invierno a menos que sea el Atlético el que rompa el préstamo antes de tiempo.

El Barça hace números para fichar

En las oficinas azulgranas las calculadoras echan humo para poder cuadras las cuentas con las salidas para generen el hueco suficiente para la inscripción de Ferran o de cualquier otro jugador como puede ser Morata.

Así pues este es otro escollo para el equipo de Xavi Hernández, que sigue pendiente de dar boleto a varios futbolistas con los que no cuenta. Pero el entrenador azulgrana considera que el delantero que necesita el Barcelona es Morata y de ahí la insistencia.

Otro problema es la ficha de Morata. El delantero cobra cinco millones de euros por temporada y no se bajará la ficha aunque se mueva al Barcelona.

Morata: Rendimiento irregular

Aunque Allegri confía en recuperar la mejor versión del futbolista de aquí a final de temporada, la realidad es que la temporada de Morata está siendo irregular en cuanto a protagonismo y cifras goleadoras.

El delantero madrileño hasta la fecha suma siete goles en 23 partidos jugados esta temporada. Los números de Morata siguen lejos de los 17 de la pasada campaña en la Juventus o de los 16 de su último año en el Metropolitano.