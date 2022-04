El verano en el Parque de los Príncipes va a ser movidito. Seguro. La debacle en la Champions League en una temporada en el que han contado con Messi, Mbappé, Neymar y Ramos es determinante para que se tomen decisiones drásticas en el PSG. Más allá de la continuidad de Nasser Al-Khelaïfi, que está en el aire, la prensa francesa ya señala cuáles son los planes para la plantilla de la próxima campaña.

Hasta que se oficialice su marcha o no, todos los focos están centrados en Mbappé. El francés todavía no ha movido ficha tal y como lleva meses asegurando. La estrella del PSG mantiene su firme voluntad de no desvelar su futuro hasta que finalice la campaña. Pero la salida de Mbappé puede no ser la única importante. Según informa Le Parisien, la directiva del PSG ya busca un acomodo para Sergio Ramos y Ángel Di María.

La información del citado medio explica que tanto el español como el argentino pretenden continuar su carrera en París, pues ambos tienen un año más de contrato. Sin embargo Le Parisien explica que en caso de jugar será para lucirse de cara a encontrar algún club interesado en el próximo mercado de fichajes.

La terrible temporada de Sergio Ramos en el PSG

En caso de que se termine la historia de Ramos en París, el balance de su estancia en Francia sería desastroso. Cierto es que las lesiones que ha arrastrado el central le han impedido, ya no solo rendir a un nivel aceptable, sino directamente tener algo de regularidad.

Durante muchos meses aficionados y periodistas franceses se preguntaron qué ocurría con Ramos. El jugador seguía en un proceso de recuperación y uno y otro problema físico fueron retrasando su incorporación al equipo. Ramos tan solo ha podido disputar siete partidos a falta de mes y medio para acabar la temporada, de hecho solo ha jugado tres partidos completos.