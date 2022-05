No esperó Xavi Hernández a terminar siquiera la temporada para anunciar las primeras bajas confirmadas para el próximo curso. El técnico culé, además de confirmar el interés del equipo por el polaco Robert Lewandowski, se mojó con algunos de los movimientos que protagonizarán el próximo mercado de fichajes del Barça.

Será un verano movidito en Can Barça y el entrenador del Barça fue muy concreto cuando le cuestionaron por cuatro nombres propios que están en la rampa de salida del equipo. No cuenta con ellos y así lo desveló el técnico.

Son Umtiti, Riqui Puig, Braithwaite y Mingueza, cuatro futbolistas sin apenas protagonismo esta temporada en el equipo y que tienen pie y medio, sino dos, fuera del equipo azulgrana. Xavi fue sincero, y tal como destaca el diario SPORT, aseguró que había hablado con ellos y "con algunos más". Eso sí, también indicó el preparador que había hablado con futbolistas con los que sí contaba para el próximo curso.

"Es importante hablar con los jugadores con tiempo. Hay que ser honesto, ir de cara y dar a conocer las intenciones como club", explicó el entrenador del Barça.

¿Qué pasará con Luuk de Jong o Adama?

Ambos jugadores están cedidos (por Sevilla y Wolves respectivamente) y tampoco seguirán el próximo curso. Xavi lo confirmó.

"He encontrado muy buena predisposición, me han hecho emocionar, dándome las gracias. Fue muy bien, la verdad. Las decisiones a veces son duras, pero hay que ser muy claro. Tendrían pocas oportunidades, no los quiero tener amargados. Será difícil que participen y serán más felices en otros clubs siendo más importantes. Es la realidad y la decisión es decir las cosas", expresó.