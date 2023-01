La constelación de estrellas del fútbol se está renovando. Con Messi, Cristiano Ronaldo, Modric o Lewandowski en una edad veterana jóvenes talentos como Haaland y Mbappé ya han dado un paso adelante y están en la cúspide del deporte. Pero no están solos. Musiala o Bellingham vienen detrás y hay otro nombre que destaca en el Arsenal: Bukayo Saka.

El endiablado extremo inglés de apenas 21 años es uno de los porqués del exitoso Arsenal de Mikel Arteta, flamante líder de la Premier League. Fue clave en la victoria contra el Manchester United marcando el segundo gol gunner y toda una leyenda de los red devils como Roy Keane se deshizo en elogios hacia él en Sky Sports.

Roy Keane coloca a Bukayo Saka... ¡en el Real Madrid!

El mítico exfutbolista irlandés no escatimó en alabanzas. "Para ser un jugador joven tiene mucha experiencia. Ha ganado la FA Cup y tuvo la gran decepción con Inglaterra y el penalti fallado. Recibió muchas críticas, pero ha vuelto muy bien. Eso es una gran señal. La clave para un jugador es que salga y disfrute los partidos. Parece un gran tipo que además siempre ayuda cuando está jugando", apuntó.

Saka, también protagonista en la Inglaterra de Southgate, ha encandilado a Keane, que no dudó en sugerir que podría recalar en el Santiago Bernabéu. "En los grandes clubes necesitas uno o dos jugadores que puedan dejar atrás a su par, porque cambia el ritmo de los partidos. Me encanta todo de él. Creo que podría jugar en cualquier gran club de Europa e incluyo ahí al Real Madrid. Creo que es así de bueno. Es fantástico. Qué talento. Me encanta verle jugar", sentenció.

Ahora queda ver si Ancelotti y Florentino dan el paso y piensan en el inglés como fichaje estrella tras quedarse sin Mbappé el verano pasado. Al tener contrato hasta 2024 el Arsenal podría verse obligado a venderlo para evitar que entre en su última temporada de vinculación y se vaya gratis dentro de un año.