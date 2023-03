Ansu Fati está muy lejos de su mejor nivel y su estado físico preocupa tanto al cuerpo técnico como a los aficionados culés. A sus 20 años, es considerado uno de los mejores jugadores jóvenes del mundo, pero las lesiones le están perjudicando en sus primeros años como profesional.

El delantero internacional ha participado en 24 encuentros ligueros en lo que llevamos de curso, anotando sólo tres goles (el último en octubre). Con LaLiga encarrilada, es de esperar que Xavi Hernández le dé más minutos que hasta la fecha, lo que aumentaría su caché internacional.

Ansu Fati tiene contrato con el FC Barcelona hasta 2027 y un valor de mercado de 35 millones según Transfermarkt, aunque en el pasado llegó a alcanzar los 80 kilos. Las necesidades económicas de Joan Laporta están más que agudizadas, sobre todo sin poder contar con las palancas del pasado. La ficha del joven atacante no es nada elevada y por ello su permanencia en la plantilla no es un problema. Si bien es un hecho que no tiene valor alguno que amortizar, por lo que económicamente podría ser interesante una venta siempre que cumpliera las expectativas del Barça. Otra opción para por cederle a un club europeo a la espera de que con ello aumente considerablemente su valor de mercado con la esperanza de una futura venta si fuera necesario.

Sea como fuere y con los planes de la dupla Alemany - Laporta por concretar, este lunes ha visitado las oficinas del club Bori Fati, padre y representante adjunto de Ansu. El Manchester United lleva tiempo siguiendo a la perla azulgrana, que a su vez ha sido ofrecido a media Premier League por Jorge Mendes.

La carrera de Ansu Fati, de más a menos

Los espectaculares inicios de Ansu Fati llegaron en la temporada 19/20, cuando irrumpió en LaLiga para marcar 7 goles en unos 1.000 minutos. Desde entonces, las lesiones se cebaron con el prometedor atacante, que acumuló 4 goles en poco más de 430 minutos en la 20/21 y otros tantos en 330 durante la 21/22. Entretanto, una grave lesión de menisco le mantuvo prácticamente un año alejado de los terrenos de juego. El muslo y la rodilla fueron obligándole a parar cada cierto tiempo en las dos últimas campañas, evitando que ganara ritmo y confianza. A pesar de su bajo nivel y ritmo, Luis Enrique se lo llevó al Mundial de Catar, donde sólo participó en la recta final de la derrota frente a Japón y la eliminación ante Marruecos.