Osasuna venderá a una de sus estrellas este verano

"No nos podemos rasgar las vestiduras, todos lo equipos venden y es posibilidad que se baraja. Puede venir un dinero importante y también está la voluntad del propio futbolista. Para un club con limitaciones como Osasuna hay que valorar esas circunstancias. No pasa nada", vaticinó Braulio a la vez que tranquilizaba a la afición y al propio Vicente Moreno diciendo que todavía no hay ofertas en firme sobre la mesa.

Las lesiones de varios de sus mejores jugadores lastraron las opciones de Osasuna de volver a clasificarse para Europa, lo que les llevó a bajar los brazos en las últimas fechas. Entre los jugadores que se lesionaron destacaron Chimy Ávila (antes de marcharse al Betis), David García, Aimar Oroz o Budimir principalmente. Precisamente el central y capitán del equipo, que ha visto cómo se ha quedado sin Eurocopa por culpa de su lesión, podría ser la dolorosa venta este verano. Tiene contrato hasta 2026, pero fueron varias las ventanas en las que pudo salir en el pasado. Equipos como Real Sociedad o Athletic Club siempre mostraron interés en él. El también central Jorge Herrando o el lateral revelación de LaLiga Jesús Areso recibirán llamadas, como también el joven Iker Muñoz. Todos estos canteranos dejarían tocada a la plantilla en caso de salir, pero un buen dinero en caja para poder afrontar cierta remodelación.

La buena temporada de Sergio Herrera y sobre todo el brutal curso de Ante Budimir, que contará de nuevo con el escaparate de la Eurocopa, podrían suponer una salida sorpresa que obligaría a reponer piezas claves. "Avanzo que será un verano largo. No somos de ir a pujas. O fichamos pronto o tarde. Este año ficharemos más tarde. Se trata de acertar. Estamos preparados para competir si no se va nadie”, valoró el director deportivo.