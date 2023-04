La ayuda de Hacienda de 200 euros para las personas con bajos ingresos entra en la segunda fase: la de cobrarla. La Agencia Tributaria dio hasta el 31 de marzo de plazo para solicitarla y ahora debe abonarla a todos los contribuyentes que, a fecha de 31 de diciembre, cumplan los requisitos.

Esta fase también tiene un plazo que es de tres meses, por lo que comprende hasta el 30 de junio. Tú no tienes que hacer nada en este plazo salvo esperar a que Hacienda analice si cumples las condiciones: está obligada a hacerlo dentro de este tiempo. Aun así no debes preocuparte si no cobras en abril ni en mayo, ya que estos trámites suelen ser lentos.

¿Qué pasa si no te pagan ni te llega un aviso?

Hay varios posibles escenarios. El idóneo es que recibas una transferencia bancaria a la cuenta que facilitaste al pedir la ayuda. Si acaba junio y no la tienes lo más probable es que te la hayan denegado. En principio tendrían que haberte avisado, por lo que debes revisar el correo electrónico y el número de teléfono... o entrar en la sede digital de la Agencia Tributaria. Ahí tienes que acceder con tu DNI electrónico o con Cl@ve.

Si la solicitud queda denegada te informarán de los motivos. Otro posible escenario es que no te hayan avisado, en cuyo caso también se entiende que queda desestimada por silencio administrativo. Mala suerte en ese caso.