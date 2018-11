Los fans de Alonso eligen Valencia 2012

Los aficionados lo tienen tan claro como Fernando Alonso. La mayoría han calificado su victoria en el Gran Premio de Europa celebrado en València en 2012 como el mejor momento del piloto español en las 313 carreras disputadas, a falta de la última, este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dabi. Una encuesta en inglés en el perfil oficial en Twitter del propio campeonato (@F1), proponía a los aficionados este martes elegir entre «las cuatro carreras que más significan para Alonso».

En las 24 horas que permaneció activa la encuesta, hasta las cuatro de la tarde de este miércoles, cerca de 21.000 aficionados de todo el mundo emitieron su voto y declararon ganadora a la última de las cinco ediciones del GP de Europa que albergó el circuito urbano de La Marina de València.

Casi 9.000 votos, el 43 por ciento del total, fueron hacia la remontada del asturiano, por encima del Gran Premio de Brasil de 2005, donde se coronó como el campeón del mundo más joven, y que se llevó el 30 por ciento. En tercer y cuarto lugar acabaron con el 14 por ciento y el 13 por ciento de los votos respectivamente, el Gran Premio de Italia 2010 en Monza, y el Gran Premio de Mónaco de 2007. Cuatro victorias entre las 32 que hacen de Alonso el sexto piloto más laureado de la historia, en cuyo palmarés hay que añadir 97 podios y 22 poles.

Alonso siempre se ha referido a la carrera de València en 2012 como «la más emotiva» de su carrera. No era para menos, pues no vencía en España desde 2006, y tampoco apuntaba a ello cuando se quedó fuera de la Q3 y tuvo que salir undécimo. Sin embargo, el error en boxes de Hamilton, y la avería de Vettel –ambos ocuparon la primera fila de parrilla– ayudó a la remontada del español hasta el podio y luego hasta el triunfo por delante de Raikkonen y de Schumacher. El Káiser no lograba un podio desde hacía seis años, y fue el único que logró en su segunda etapa de tres años tras haberse retirado. Un camino que podría hacer Alonso en el futuro, pues en China volvió a repetir que aunque ya no correrá en la F1 en 2019, «no cierra ninguna puerta» si tiene opción de pilotar un coche ganador.

El asturiano fue este jueves el gran protagonista en la rueda de prensa oficial del GP de Abu Dabi, una carrera que cierra el calendario como antes lo hacía Brasil. Y es precisamente la de Interlagos en 2005 la que ha rivalizado más con València en la encuesta a los aficionados. En un fin de semana lluvioso, Alonso se coronó como el campeón del mundo más joven (al año siguiente repitió como bicampeón), a pesar de acabar tercero por detrás del colombiano Juan Pablo Montoya y el finés Kimi Raikkonen.

Las dos carreras menos votadas corresponden a los años en los que Alonso vivió sendas decepciones de perder el título en el último gran premio. En 2010 aterrizaba en Monza, donde Ferrari no ganaba desde 2006. Y el español, en el año de su estreno como ferrarista, se anotó su primer 'grand-chelem': pole, vuelta rápida y victoria. Igualó las 24 de Juan Manuel Fangio, y se situó octavo de todos los tiempos. Se puso tercero, y llegó a Abu Dabi líder tras cinco triunfos. Pero en la última carrera, con hasta cuatro pilotos con opciones de título, una salida de pista se lo impidió, le relegó a ser subcampeón, y entregó el Mundial a Sebastian Vettel.

En 2007, Alonso lideró el doblete de McLaren en el GP de Mónaco con un jovencísimo Lewis Hamilton. Segunda victoria de las cuatro de Alonso antes de que estallara el polvorín en que se había convertido el garaje de McLaren. Raikkonen se coronó en Brasil por un punto tras el toque de Alonso y Hamilton, compañeros y más que rivales.