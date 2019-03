La F1 femenina anuncia su parrilla este jueves

A las 8 de la mañana de este jueves (las 7 en horario británico) se anunciarán los nombres de las 18 pilotos elegidas más dos reservas que formarán la parrilla de la primera Fórmula 1 femenina de la historia, las W Series, una vez finalizados los cinco días de cásting final, con cuatro jornadas de entrenamientos en pista con tiempos oficiales, en el circuito de Almería.



Entre las 28 mujeres que accedieron a la ronda final de selección está la piloto de Dénia Marta García, la única valenciana después de que Carmen Boix se quedara en la anterior fase, a la que renunció Carmen Jordá, pese a ser también una de las aspirantes.





Last day of driving tomorrow and Thursday the announcement of the qualifiers for the W series championship !!! ?????????? keep pushing! #MG pic.twitter.com/4mjKV6t5zQ