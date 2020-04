Flavio Briatore: "Fernando Alonso era tan bueno como Michael Schumacher"

Flavio Briatore acaba de cumplir 70 años y ha repasado varios de sus capítulos en la Fórmula 1. Para el italiano, que llevó al título a Benetton con Michael Schumacher (1994 y 1995) y a Renault con Fernando Alonso (2005 y 2006), no hay ninguna duda de que el asturiano era al menos tan bueno pilotando como Schumacher.

"Estoy orgulloso de haber trabajado con los dos mejores pilotos de Fórmula 1 de su generación", señala Briatore en F1-Insider.com. "Pensé que después de Michael, no sería posible tener otro mejor, pero Fernando era al menos tan bueno. No tenía debilidades en la conducción, ninguna en absoluto", aseguró.

Continuando con el piloto español considera que en Ferrari no supieron admitir y agradecerle todo lo que hacía con aquel monoplaza, que nunca fue el mejor de la parrilla y al que estuvo a punto de hacer campeón. "Fue Fernando quien marcó la diferencia, no el coche. Desafortunadamente, Luca di Montezemolo no quiere admitir que Ferrari le debía todo a Fernando. Por el contrario: Ferrari estaba celoso de Fernando. Este es siempre el problema para los pilotos de Ferrari. Tienes que hacer que el equipo se mueva, pero no puedes ser demasiado bueno en comparación con su coche. Un acto de equilibrio", indicó Briatore.

También te puede interesar: Felipe Massa 'atiza' a Alonso recordando su época en Ferrari