El gozo de Fernando Alonso en un pozo en el Gran Premio de Miami. Y es que a pesar de que el piloto asturiano parecía que iba a acabar con la sequía de puntos que arrastraba desde Bahréin al entrar en meta en una más que interesante octava posición, todo fue un espejismo.

Tres investigaciones y dos sanciones de cinco segundos, las correspondientes a dos errores propios que, a la postre, le mandaron a la undécima plaza, con lo que acabó sumando cero puntos.

La primera vino por un choque con Pierre Gasly, al que quiso adelantar sin apenas margen y que vino precedido del desgaste al que le sometió el francés en las primeras vueltas con su velocidad punta en las rectas.

Sin embargo, y sobreponiéndose a una pésima parada de Alpine (5,4 segundos) para cambiar neumáticos, el ovetense recuperó de nuevo el terreno perdido y en la vuelta 39 se lanzó a por el francés en la recta de salida. Apenas había hueco y Fernando Alonso terminó finalmente golpeando al de AlphaTauri, que salió de pista perdiendo posición.

5 segundos de sanción a Alonso por esta acción#MiamiDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/GLdNlVL13G — DAZN España (@DAZN_ES) 8 de mayo de 2022

Los comisarios investigaron de inmediato el incidente y sancionaron al asturiano con cinco segundos por provocar un toque que averió la dirección del monoplaza del '10', que terminó chocando contra Lando Norris y provocando un coche de seguridad. "Es justo", admitía el ovetense después de la carrera sobre esta acción.

Nada más cruzar la línea de meta, pasó de ser octavo a noveno por esta sanción, pero los comisarios anunciaron al instante dos investigaciones más por la misma infracción: saltarse la curva 14.

Una curva que ha dado problemas a todos los pilotos durante el fin de semana y que tampoco dio tregua al asturiano. En este caso, los jueces le dieron una advertencia en la primera ocasión pero, ya en la segunda acción, decidieron sancionarle con 5 segundos más sobre su tiempo total de carrera, además de 2 puntos de castigo en su superlicencia.

¿Se cebó la FIA con Fernando Alonso?

Igual es demasiado asegurar que la FIA se cebó con Fernando Alonso, o exagerado hablar de cuentas pendientes, pero lo que es cierto es que no se le pasó ni una. Cosa que no sucede con todos los pilotos. Su ausencia en la fiesta de la Fórmula 1 el pasado jueves (fue el único piloto ausente) es un hecho que parece que no le ha ayudado. Eso por no hablar de otras cuestiones del pasado y la 'mala costumbre' del asturiano de hablar siempre muy claro.

Al final, y aunque cruzó la línea de meta en octava posición, la sanción conjunta de 10 segundos más la advertencia le dejó detrás de su compañero en Alpine, el francés Esteban Ocon, además de Alex Albon y Lance Stroll.

Undécima plaza y una nueva carrera con un cero en su casillero. Sea como sea, parece un castigo demasiado grande para las prestaciones que viene mostrando el piloto español y que vuelven a dejarle una sensación muy amarga. Sólo dos puntos en cinco carreras esta temporada en la Fórmula 1.