La sorpresa y también las alarmas surgían poco antes de que arrancase el Gran Premio de España de Fórmula 1. Alpine duda de Fernando Alonso. Así se interpretan las palabras de Luca de Meo, CEO de Renault, al referirse a la situación actual en el equipo del bicampeón del mundo.

"Queremos muchísimo a Fernando. Vamos a tener que buscar una solución para todos, porque tenemos también a Esteban y a Oscar, que son muy buenos, y queremos proteger a nuestros pilotos y buscar una solución ideal para todos. Creo que el trabajo que ha hecho y está haciendo Fernando es increíble", señaló en declaraciones a DAZN.

Es un hecho que el arranque de temporada del asturiano con Alpine dista mucho del esperado, pero no lo es menos que la mayor parte de los malos resultados obtenidos han sido producto de problemas ajenos a Fernando Alonso. De ahí la sorpresa e incluso estupefacción por estas palabras.

Tanto es así que incluso el expiloto Pedro Martínez De la Rosa, en la propia plataforma de la que es comentarista, las calificó de algo “increíble”.

"Me ha sorprendido que no haya habido una ratificación porque, para todos nosotros, es increíble. La pregunta, para mí, es si Fernando querría continuar, no al revés. Con un proyecto, con un plan. El plan es a medio-largo plazo en Fórmula 1, sino no hay resultado. La manera de que 'El Plan' surta efecto es teniendo a Fernando varios años dentro del equipo, es una carrera de fondo", aseguró De la Rosa.