Ya es semana de Gran Premio y la categoría vuelve a un trazado urbano. El circuito de Bakú acoge la siguiente cita de la temporada. Un trazado en el que siempre suele haber emoción por los numerosos incidentes que ocurren durante sus carreras. Victorias, podios y remontadas increíbles, además de los accidentes más absurdos en alguna ocasión. Azerbaiyán ya es sinónimo de imprevisibilidad en la Fórmula 1. Allí en el trazado azerí, Fernando Alonso ha firmado alguna de sus mejores actuaciones en la última época.

Sin ir más lejos, el piloto de Alpine fue uno de los protagonistas del fin de semana de la pasada temporada. Aunque hubo muchos nombres propios durante la prueba, sin lugar a dudas, para Alonso supuso un antes y un después en 2021.

La espectacular resalida de 2021: Hamilton fuera con remontada espectacular de Alonso

Es un hecho que en su temporada de regreso a la Fórmula 1 Fernando Alonso tuvo una mejor segunda parte de la temporada. Prácticamente después de Bakú llegaron las mejores carreras del asturiano en 2021. No fue un inicio de curso fácil para él, no solo por los dos años de inactividad, sino también por el atropello que sufrió en invierno cuando entrenaba con su bicicleta.

Bakú fue una de las primeras muestras de que Alonso no estaba oxidado con una resalida de auténtico escándalo. El accidente de Max Verstappen provocado por un pinchazo de su neumático trasero a cinco vueltas del final de la prueba supuso una bandera roja en pista. Tras esta la carrera se reanudó con una salida en parado tradicional que dejó otra de las imágenes del campeonato con la pasada de frenada de Lewis Hamilton, que lo eliminaba de la carrera, cediéndole la victoria a Sergio Pérez y a Red Bull.

Pero esas dos vueltas tuvieron una actuación estelar de Alonso en ese circuito otra vez. El asturiano inició una gran remontada por la sinuosas calles de la capital azerí para terminar en la sexta posición por detrás de Lando Norris.

🔥🔥🔥 MAGIC ALONSO DE MI VIDA 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/WUwnI3L6nL — DAZN España (@DAZN_ES) 6 de junio de 2021

Alonso ya dejó su magia en Bakú en 2018

La última temporada del asturiano antes de hacer su receso en la Fórmula 1 tuvo también momentos estelares. Uno de ellos fue precisamente en Azerbaiyán 2018. Alonso, a lomos de su McLaren MCL33, se tocó con Sergey Sirotkin en la primera vuelta. Esto le provocó un pinchazo en sus dos ruedas de la parte derecha del monoplaza. Alonso, con el coche a dos ruedas fue capaz de llevarlo la vuelta completa hasta el 'pitlane' y cambiar los neumáticos junto con el alerón delantero.

Pese a los desperfectos también en el suelo del coche, Alonso comenzó una remontada increíble desde el fondo de la parrilla hasta llegar a la séptima plaza final. Todo ello gracias a los numerosos contratiempos y accidentes que hubo durante la prueba. Fue el famoso accidente entre Daniel Ricciardo y Max Verstappen, ambos compañeros en Red Bull, el que provocó un nuevo 'Safety Car', que aprovechó Alonso para adelantar a Lance Stroll.

"Seguramente la mejor carrera que he hecho en mucho tiempo, incluso de mi vida. Llegué al pitlane de milagro, no tenía dos ruedas, ni alerón, ni suelo. Me cambiaron las ruedas y salimos a la carrera de nuevo con el Safety Car y me dijeron que el suelo estaba muy dañado, así que pensé que no podría acabar e iría muy despacio, pero empecé a adelantar y a remontar", decía sorprendido el asturiano en aquella ocasión.